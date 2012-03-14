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Ekonomi

Memurların zamlı maaş tarihi belli oldu

Memurlar, takvimde yeni bir gecikme olmazsa zamlı maaşlarını Mayıs ayında alabilecek.

14 Mart 2012 15:55

 

T24 - Sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin 2012 zammı için beklenen adım atılıyor. Takvimde yeni bir gecikme olmazsa memurlar zamlı maaşlarını Mayıs ayında alabilecek.

Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi 2012 yılı maaş zammını bekliyor. Bu yıl ilk kez zamlar Ocak ayında belirlenmedi.

Zam oranı, toplu sözleşme görüşmeleriyle belirlenecek ve toplu sözleşme yasası, uzun bir süredir Meclis'te kurulan Alt Komisyon'da bekliyordu.

Alt Komisyon çalışmalarının tamamlandığını belirten TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan, "Yarın saat 11.00'de komisyon olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik kanun tasarısına yönelik görüşmelere başlıyoruz" dedi.

NTV canlı yayınına katılan Elvan, komisyon çalışmalarının bir günde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi ve toplu sözleşme yasasının önümüzdeki hafta Genel Kurul'dan geçebileceğini kaydetti. Elvan, "Yasalaştıktan sonra toplu sözleşme için görüşmelere başlanacak. Dolayısıyla Nisan ayında bunun sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Toplu sözleşme görüşmeleri, yasa gereği bir ayda tamamlanacak. Memurlar, takvimde yeni bir gecikme olmazsa zamlı maaşlarını Mayıs ayında alabilecek. Alt Komisyon, sendikalar arasında uzlaşma sağlanamayan maddelerde de değişikliğe gitti. Elvan, "Hizmet kollarının müzakere masasında oturması sağlandı. Toplu sözleşme açıkcası tek bir metinden oluşacak ve iki bölümden oluşacak" diye konuştu.

 

 

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