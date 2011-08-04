-MEMURLARIN ZAM PAZARLIĞI ERTELENDİ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Faruk Çelik, 15 Ağustos'ta toplu görüşme şeklinde bir toplantının yapılmayacağını, memurlarla yapılacak toplu sözleşmenin yasal çalışmanın ardından gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Çelik, memur konfederasyonlarının genel başkanlarıyla Bakanlık'ta bir araya gelerek, toplu sözleşme hakkının kullanımı konusunda görüş alışverişinde bulundu. Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, daha önce 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplu görüşme sürecini, anayasa değişikliği sonunda toplu sözleşme hakkının nasıl kullanılacağı konularını ele aldıklarını söyledi. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda anayasa değişikliği sonrasında ne gibi değişiklikler yapılacağı konusunu da ele aldıklarını anlatan Bakan Çelik, verimli bir toplantı yaptıklarını ve mutabakata vardıklarını kaydetti. Konfederasyonların 15 Ağustos'ta yapılan toplu görüşmenin tarihe karıştığını ifade ettiklerini aktaran Çelik, 15 Ağustos'ta toplu görüşme şeklinde bir toplantı yapılmayacağını bildirdi. Çelik, toplu sözleşme görüşmelerinin ise yapılacak yasal çalışmaların ardından gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Çelik, gerekli yasal hazırlıklar için teknik heyetlerin 8 Ağustos'ta bir araya gelecek çalışmalara başlayacağını söyledi.