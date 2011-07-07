-MEMURLARIN YÜZDE 63,75'İ SENDİKALI ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Türkiye'deki 1 milyon 874 bin 543 kamu görevlisinin yüzde 63,75'i sendikalı olarak çalışıyor. Temmuz 2011 istatistiklerine göre sendikalı memur sayısı 1 milyon 195 bin 102'ye ulaştı. Sendikalara üye olan kamu görevlisi sayılarına dair 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları İle Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2011 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. İstatistiğe göre, 1 milyon 874 bin 543 kamu görevlisinin 1 milyon 195 bin 102'si sendikalı olarak çalışıyor. Konfederasyonlar arasında Memur-Sen 515 bin 378 üye sayısıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye Kamu-Sen 394 bin 497 üye sayısıyla ikinci, KESK ise 232 bin 83 üye sayısıyla üçüncü oldu. Birleşik Kamu-İş'in 26 bin 422, DESK'in 4 bin 146, BASK'ın 3 bin 627, Hak-Sen'in 3 bin 499 üyesi bulunurken, herhangi bir konfederasyona bağlı olmayan bağımsız sendikaların üye sayısı toplamı ise 15 bin 450 oldu. 515 bin 378 üyeye sahip olan Memur-Sen, Hükümetle yapılacak toplu görüşmelerde yetkili konfederasyon olma hakkını da elde etmiş oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu görüşmelerde kamu görevlileri heyetine başkanlık edecek. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri iş kolunda çalışan 181 bin 595 kamu görevlisinden 98 bin 912'si, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunda çalışan 909 bin 168 kamu görevlisinden 524 bin 484'ü, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolundaki 381 bin 436 kamu görevlisinin 274 bin 489'u, yerel yönetim hizmetleri iş kolundaki 99 bin 655 kamu görevlisinin 83 bin 31, basın yayın ve iletişim hizmetleri iş kolundaki 36 bin 895 kamu görevlisinin 26 bin 200'ü, kültür ve sanat hizmetleri iş kolundaki 17 bin 961 kamu görevlisinin 9 bin 415'i, bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri iş kolundaki 31 bin 870 kamu görevlisinin 18 bin 628'i, ulaştırma hizmetleri iş kolundaki 26 bin 47 kamu görevlisinin 15 bin 628'i, tarım ve ormancılık hizmetleri iş kolundaki 52 bin 120 kamu görevlisinin 43 bin 846'sı, enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri iş kolundaki 37 bin 891 kamu görevlisinin 23 bin 253, diyanet ve vakıf hizmetleri iş kolundaki 99 bin 905 kamu görevlisinin 77 bin 216'sı sendika üyesi. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri iş kolunda 39 bin 763 üyeyle Türkiye Kamu-Sen'e Türk Büro-Sen en çok üyeye sahip sendika olurken, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunda en çok üyeye sahip sendika 195 bin 695 üye ile Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen olarak belirlendi. Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen 135 bin 591 ile en çok üyeye sahip sendika oldu. Yerel yönetim hizmetleri iş kolunda Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen 39 bin 856 üyeyle, basın yayın ve iletişim hizmetleri iş kolunda Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Haber-Sen 12 bin 377 üyeyle, kültür ve sanat hizmetleri iş kolunda KESK'e bağlı Kültür Sanat-Sen 3 bin 883 üyeyle, bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri iş kolunda Memur-Sen'e bağlı Bayındır Memur-Sen 7 bin 714 üyeyle, ulaştırma hizmetleri iş kolunda Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Ulaşım-Sen 6 bin 545 üyeyle, tarım ve ormancılık hizmetleri iş kolunda Memur-Sen'e bağlı Toç-Bir-Sen 25 bin 587 üyeyle, enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri iş kolunda Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen 11 bin 362 üyeyle ve diyanet ve vakıf hizmetleri iş kolunda yine Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen 49 bin 870 üyeyle en çok üyeye sahip sendikalar olarak sıralandı. Toplu görüşme yetkisi alan sendikaların 6'sı Memur-Sen'e, 4'ü Türkiye Kamu-Sen'e, biri KESK'e bağlı. Kamu görevlilerinin sendikalaşma oranı ise yüzde 63,75 olarak hesaplandı.