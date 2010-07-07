-MEMURLARIN YÜZDE 58'İ SENDİKALI ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Kamu görevlileri sendikalarının üye sayılarının açıklanmasıyla sendikalı memur oranı ve toplu görüşme masasında memurları temsil edecek sendikalar belli oldu. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaların Sayıları ve Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2010 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, toplam 1 milyon 767 bin 737 memurun, 1 milyon 23 bin 362'si sendikalara üye bulunuyor. Sendikalı memur oranı yüzde 57,89'a karşılık geliyor. Geçen yılın temmuz ayında ise bu oran yüzde 57'ydi. Sendikalı memur istatistiklerinin açıklanmasıyla ağustos ayında yapılacak toplu görüşmelerdeki yetkili konfederasyon ve sendikalar da belli oldu. Buna göre, geçen sene en çok üyeye sahip konfederasyon durumuna gelen Memur-Sen, 376 bin 355 olan üye sayısını 15 bin 816 artırarak 392 bin 171'e çıkardı. Böylece Memur-Sen, bir kez daha yetkili konfederasyon olarak toplu görüşme masasında memurları temsil etme hakkını kazandı. Türkiye Kamu-Sen ve KESK ise Memur-Sen'in aksine üye kaybetti. Türkiye Kamu-Sen'in üye sayısı 6 bin 390 azalarak 369 bin 600'e geriledi. Konfederasyona bağlı Türk Sağlık-Sen ise üye sayısını 2 bin 59 artırdı. KESK'in üye sayısı da 5 bin 218 gerileyerek 219 bin 195'e düştü. Bu üç konfederasyonun dışında BASK'ın 3 bin 628, Hür Kamu-Sen'in 8, Birleşik Kamu-İş'in 21 bin 731, Hak-Sen'in 3 bin 60 üyesi bulunuyor. Herhangi bir konfederasyona bağlı olmayan sendikalar ise 11 bin 88 üyeye sahip. Toplu görüşmelerde memurları temsil edecek 11 hizmet kolunda yetkili sendikaların 5'i Memur-Sen'e, 5'i Türkiye Kamu-Sen'e, 1'i KESK'e bağlı bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen üyesi Türk Büro-Sen, Türk Eğitim-Sen, Türk Haber-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Ulaşım-Sen; Memur-Sen üyesi Bem-Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Diyanet-Sen, Sağlık-Sen, Enerji-Bir-Sen; KESK'e bağlı Kültür Sanat-Sen hizmet kolları itibarıyla memurları toplu görüşme masasında temsil edecek.