Memurların yıllık izin yasağı ne zaman kaldırılacak?

Başbakan Binali Yıldırım, “Artık normalleşmeliyiz” dedikten sonra, önümüzdeki haftadan sonra uygulamaya konulması beklenen kararları, parti yöneticilerine açıkladı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Yıldırım "Memur izinleri kısa sürede serbest kalacak. Pazartesiden itibaren kışlaların önünden iş makineleri çekilecek” dedi.

Toplantılarda OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) konuşulurken, bunların Meclis’te yasalaşmasıyla ilgili hukuki tartışma da yapıldı. Bazı MKYK üyeleri, “KHK’ların görüşülmesi zorunlu” derken, bazıları tersi görüşü savundu. Yıldırım, “Şimdi KHK’leri 30 gün içinde Meclis’e göndereceğiz. Ekim ayında yeniden açıldığında da görüşülür. CHP başta olmak üzere muhalefetin, özellikle TSK’nın yapılanmasıyla ilgili önerileri olacak” dedi.

Başbakan Yıldırım, Meclis çalışmaları görüşülürken, “Artık yeni bir düzenleme filan göndermeyin. Meclis de bir an önce çalışmalarını tamamlasın. Acil olan gündemi önümüzdeki hafta tamamlayıp tatile girsin. Memur izinleri de kısa sürede serbest kalacak. Pazartesiden itibaren kışlaların önünden iş makineleri çekilecek” dedi. Yıldırım toplantıda, CHP ve MHP liderleriyle yaptığı görüşmeler hakkında da bilgi verdi. Yıldırım, “Mini bir anayasa değişikliği yapılması konusunda mutabık kaldık. Kılıçdaroğlu görüşmemizde, ‘Başkanlık sistemi getirecekseniz baştan söyleyeyim biz karşıyız’ dedi. Ben de ‘O zaman siz de savunduğunuz parlamenter sistemi önerin, iki ayrı paket olarak sunalım’ dedim. Ancak sıcak bakmadıklarını biliyorum” dedi. Yıldırım da muhalefetle görüşmelerin Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi görevlendirdiğini, alacakları kararları muhalefetle paylaşacağını dile getirdi.

AK Parti’de 5 saat süren MYK, MKYK toplantılarında, bazı üyeler, darbeci cemaatçilerin gündeme getirdiği 14 Ağustos’ta yeni kalkışma yaşanacağı iddialarını dile getirdiler. Bu tarihin partinin kuruluş yıldönümü olduğu, 15’nci yıla uygun bir kutlama programı hazırlanacağı belirtilirken, Başbakan Binali Yıldırım, iddialarla ilgili olarak, “Kuluçkaya yattılar, bakalım yine ne yumurtlayacaklar” dedi.

HDP hariç 1500 davayı çekti

Başbakan Binali Yıldırım, aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu kişilere ‘hakaret’ suçlamasıyla açılan yaklaşık 1.500 tazminat ve ceza davasını geri çekti. Yıldırım’ın avukatı Tuba Kılıç, Hürriyet’e, “HDP hariç tüm davaların geri çekilmesine ilişkin ilk adımı attık. Önümüzdeki haftaya kadar tüm şikâyet dilekçelerimizi geri çekeceğiz” dedi. Başbakan Yıldırım adına avukatı Tuba Kılıç, dünİstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ne şikâyetlerden vazgeçme dilekçesini gönderdi.