Memurların yıllık izin gün sayısı artıyor

Hükümet 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenleme yapmak için çalışmalar başladı. Hizmet grupları yeniden belirlenen memurların yıllık izin gün sayısının ise artırılması öngörülüyor.

Radikal’in haberine göre, Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni memur yasanın detayları da belli olmaya başladı. 50 yıllık 657 sayılı Devlet memurları Kanunu artık tarih olacak. Bunun yerine yeni yasa gelecek ve memurluk sistemi baştan sona değişecek. Bu konuda bir süredir devam eden çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda detaylar da belli olmaya başladı.

Yeniliklerden bazıları şöyle:

İzin süreleri artacak

Yeni kanun ile artık hafta sonları yıllık izin süresinden sayılmayacak. Böylece izin hesabında iş günü esası getirilecek. Kamu çalışanlarının yıllık izin süresi, SGK'ya prim ödemek suretiyle geçen hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak.

Hemşire meslek çalışanı

Kamu çalışanları için hizmet grupları yeniden belirleniyor. Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı gibi kavramlar tarihe karışıyor. Bunlar meslek çalışanı adı altında toplanacak. Örneğin hemşire artık meslek çalışanı olacak. Bunların ücretleri iş riski ve görev tanımına göre eşit işe eşit ücret şeklinde yeniden belirlenecek. Memurluk kavramı yerine kamu çalışanı statüsü gelecek. Halen memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi kadrolarda görev yapanlar "büro çalışanı" adı altında toplanacak. Yardımcı hizmetlerde çalışanlar ise "destek hizmetleri çalışanı" diye ayrıma tabi tutulacak.

Engelli çalışan sayısı artıyor

Kamuda engelli çalışma oranı % 3'den % 4'e çıkarılacak . Kamu kuruluşlarında çalışan sayısının yüzde 4'ü engelli olacak. Bu oranın farklı uygulanacağı meslek ve görevler ile kuruluşlar Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılacak.

Performans ödemesi

Performansı yüksek memur daha fazla maaş alabilecek. Halen çalışan memurlardan emsallerine göre fazla çalışan personel diğer emselinden fazla maaş alabilecek. Memurun yıllık performans değerlendirme sonuçlarına göre ücreti Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek belli bir performans ödeneğinden karşılanacak. Bu ödeme yılsonunda yapılacak.

Esnek çalışma

Hamileler, engelliler ve Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek iş ve hizmetlerdeki memurlar kurum amirinin izni ile esnek çalışabilecek. Çocuğu olan memur istemesi halinde 1 yaşına kadar esnek çalışabilecek.

Örgüte destek veren gidecek

Terör örgütlerine destek veren memurlar, kolaylıkla disiplin cezasıyla işten atılacak. Bunun dışında devlet memurları ile ilgili ağırlaştırıcı düzenleme olmayacak. Disiplin cezaları yeniden tanımlanacak.

Kadro ve gösterge geliyor

2016 yılında gerçekleşecek bazı yenilikler de şöyle: 1) Kamuda 4/C kavramı bitecek. Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre 4/C'liler 4/B'li olacak. 2) Öğretmenin, polisin, uzman erbaşların, astsubayların, genel müdür yardımcılarının, üniversite genel sekreterlerinin ve şube müdürlerinin ek göstergelerinde iyileştirme yapılacak. 3) Üniversite mezunu işçiler öğrenim durumlarına uygun kadrolara geçirilecek. 4) 2016 ve 2017 yılını kapsayan toplu sözleşmede tutanak altına alınan memurların özlük hakları ile ilgili değişiklikler yerine getirilecek