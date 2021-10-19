Memurların saat başı fazla mesai ücretleri arttı

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 30 kuruş artarak 2 lira 70 kuruşa yükselecek.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek. (AA)