Memurların mesai saatleri değişti

26 Mart Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 03.00'te saatler 1 saat ileri alınarak 04.00'e ayarlanacak. Saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla birlikte memurların mesai saatleri de değişecek. İstanbul'da mesai saatleri, ileri saat uygulaması nedeniyle 28 Mart 2016 Pazartesi gününden itibaren 08:30-12:30, 13:00-17:00 olarak uygulanacak.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Valilliği'nden yapılan açıklamada, "Bakanlar Kurulu'nun 16 Mart 2016 tarih ve 2016/8589 sayılı Kararı gereğince 27 Mart 2016 tarihinden itibaren ülke genelinde ileri saat uygulamasına geçilecektir. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri amacıyla trafik yoğunluğu da dikkate alınarak, ilimizde mesai saatleri, 28 Mart 2016 Pazartesi gününden itibaren 08:30-12:30, 13:00-17:00 olarak uygulanacaktır" denildi.

Türkiye pek çok dünya ülkesiyle beraber yaz saati uygulamasına geçiyor. Uygulama gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla birlikte memurların mesai saatleri de değişecek.

Yaz saati uygulaması, geçen yıl 25 Ekim’de sona ermesi gerekirken, 1 Kasım Genel Seçimleri nedeniyle 8 Kasım’a ertelenmişti. 8 Kasım’da başlayan ve yaklaşık 4,5 ay süren kış saati uygulaması, 27 Mart 2016 Pazar günü yaz saati uygulamasına geçilmesiyle beraber sona erecek. Kış saati uygulamasına ise 30 Ekim 2016 Pazar günü 04.00'ten itibaren bir saat geri alınarak geçilecek.

Gün ışığından sabahları daha az, öğleden sonra daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarruf yapabilmek amacıyla geçilecek olan yaz saati uygulaması memurların mesai saatlerinde de değişime neden olacak.

Kış saati uygulamasıyla birlikte memurların mesai saatlerini 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak belirleyen İstanbul Valiliği, yaz saati uygulamasıyla birlikte çalışma saatlerini 08.30-12.00 ile 13.00-17.00 olarak düzenledi. 28 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulamaya geçilecek olan yeni mesai saatleri kış saati uygulamasına kadar geçerli olacak.

