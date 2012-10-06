Bazı bakanlıklarda mesai saatleri değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın talebi üzerine, Bakanlar Kurulu'nca, Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 24 Ağustos 2012'de kararlaştırıldı. Karar'da bugünden itibaren yapılan değişikliğe göre, mesai saatleri belirlendi.

Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları'nda mesai saati 09.00 ile 18.00 saatleri arasında olacak. 12.30-13.30 saatleri arası ise öğle tatili olarak uygulanacak.

Bakanlar Kurulu, Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın talebi üzerine Bakanlar Kurulu'nca 24 Ağustos 2012 tarihinde kararlaştırıldı.

Kararla bugünden itibaren yapılan değişikliğe göre, Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları'nda mesai saati 09.00 ile 18.00 saatleri arasında olacak. 12.30-13.30 saatleri arası ise öğle tatili olarak uygulanacak.

Diğer bakanlıklar ve bankalarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda mesai 08.30'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. Bu kurumlara bağlı ve ilgili olmayan kamu kurumları arasında da mesai saatleri 09.00 ile 18.00 saatleri arasında olacak. Bakanlık ve kuruluşların merkezdeki bağlı veya ilgili kuruluşları da ilgili Kurumun çalışma saatlerine tabi olacak.