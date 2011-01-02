Memurların gözü Aralık ayı zammında

T24 - Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamına çevrildi. Memurlar aralık enflasyonu 0 çıksa dahi ek zamma hak kazanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre, Temmuz-Kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 3,03 oranında artış meydana geldi.

5 aylık dönemdeki bu artış da, maaşlara yüzde 0,52 oranında enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıkardı.

Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonu eksi 0,52 veya bu rakamdan daha yüksek oranda eksi çıkmadığı takdirde, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri, enflasyon farkı alacak.

Aralık ayı enflasyonu sıfır çıkarsa ek zammın oranı yüzde 0,52 olacak. Aralık enflasyonunun yüzde 0,5 olarak ilanı halinde enflasyon farkı yüzde 1,02'ye, aralık enflasyonunun yüzde 1 olması halinde ise enflasyon farkı yüzde 1,52'ye yükselecek.

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumunda, 2011 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde yer alan maaş katsayıları, enflasyon farkını da karşılayacak şekilde Bakanlar Kurulu'nca yeniden belirlenecek.



Asgari geçim indirimi

Bu arada 1 Ocak'ta yürürlüğe giren ve 16 yaşından büyük işçiler için 796,5 lira olarak belirlenen yeni asgari ücret de, asgari geçim indirimiyle memur ve sözleşmelilere aylık 5,06 lira ile 8,6 lira arasında maaş artışı sağlayacak.

Bekar ya da evli ancak eşi çalışan bir memur ya da sözleşmeli için 5,06 lira olan asgari geçim indirimindeki iyileşme, evli ve eşi çalışmayan bir kamu çalışanı için 6,07 lira, eşi çalışmayan 1 çocuklular için 6,83 lira, 2 çocuklular için 7,59 lira, 3 çocuklular için 8,1 lira, 4 çocuklular için de 8,6 lira olacak.



2011 maaş zammı

Öte yandan devlet memuru, sözleşmeli ve memur emeklileri, bu yılın Ocak-Haziran dönemi için de yüzde 4 oranında zam alacak. Memur ve sözleşmelilerin 15 Ocak'taki maaşları, öncelikle yüzde 4'lük maaş zammına göre hesaplanacak. Geçen yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı doğarsa, bu rakam da, yüzde 4'lük maaş zammına eklenecek. Memur ve sözleşmelilere 14 günlük de zam farkı verilecek.

Memur emeklilerinin zamdan doğan maaş farkları ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nca daha sonra ilan edilecek tarihte hesaplara yatacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, 2010 yılının ilk 6 aylık döneminde de yüzde 1,06 oranında enflasyon farkı almıştı. Ocak-Haziran döneminde yüzde 2,5 oranındaki maaş zammına karşılık, söz konusu dönemde tüketici fiyat artışı yüzde 3,59 olarak gerçekleşmişti.

Bu çerçevede, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yeniden belirlenen memur maaşlarında, bütçedeki yüzde 2,5'luk Temmuz-Aralık zammının yanı sıra, yüzde 1,06'lık enflasyon farkı da yer almıştı. Böylece 6 aylık zam oranı yüzde 3,59'a ulaşmıştı.