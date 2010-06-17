Memurların eşitsizlik isyanı

T24- Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Mali Hizmet Uzmanları, Muhasebe Uzmanları ve İl Planlama Uzmanları, tasarıyla uzmanlar arasındaki eşitlik sağlanması bir yana ‘uçurumun’ derinleştiği iddiasıyla düzeltme istedi. 657’de değişiklik öngören yasa tasarısının 59 kariyer mesleğin 54’ünde yer alan uzmanlar için 3 bin 500-4 bin lira; uzman yardımcıları için 2 bin- 2 bin 500 lira maaş öngördüğü belirtildi. Oysa ayrı tutulan 5 uzmanlıkta uzmanlar için bin 700 lira; uzman yardımcıları içinse bin 500 lira maaşa mahkum edildikleri gerekçesiyle ‘gerçek eşitlik istiyoruz’ denildi.



AĞIRLIK MALİYE’DE

657 değişikliğinin en büyük mağdurları Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunuyor. Gelir Uzmanı ve uzman yardımcısı olarak Maliye’nin taşra kadrolarında 12 bin 500 kişi görev yapıyor. Yine Maliye Bakanlığı kadrosunda Milli Emlak Uzmanı olarak da ülke genelinde çalışıyorlar.

Gelir Uzmanları, tasarı hazırlanırken Maliye’nin görüşünün dikkate alınmamış olabileceğini belirtirken, tasarının düzeltilmesi için harekete geçtiklerini ifade ettiler. Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında; burada olmazsa Genel Kurul aşamasında düzeltilmesi için her türlü girişimde bulunacaklarını söylediler.





SINIF FARKI YARATILIYOR!



657’de Değişiklik öngören yasa tasarısının 19, 20 ve 21 inci maddeleri kamuda yeni uzmanlıkların ihdasını ve mevcut uzman, uzman yardımcılarının özlük haklarını düzenliyor. Tasarıyla ‘ikinci sınıf’ görüldüklerini belirten uzmanlar ortak bir açıklama yaptılar. “Kamuda uzman maaşlarının eşitlenmesi iddiasının gerçeğe dönüşmediği aksine mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen kariyer uzmanlıklar arasındaki ücret dengesizliğinin daha da derinleştirildiği görülmektedir” denildi.



OKULLAR AYNI, SINAV AYNI, MAAŞ FARKLI!



İl Planlama, Milli Emlak, Gelir, Muhasebe, Mali Hizmet Uzmanları ile bunların yardımcılarının mesleğe alınma ve diğer tüm koşullar bakımından merkezde görev yapan uzmanlardan hiçbir farkları olmadığının altını çizdiler. Buna rağmen tasarının öngördüğü özlük haklarından mahrum bırakılmalarının büyük çelişki olduğunu vurguladılar.



MERKEZ- TAŞRA AYRIMI

Tasarı ile kamuda görev yapan kariyer uzmanların, nitelik, mesleğe giriş ve yükselmeleri dikkate alındığında aynı koşullara ve yükümlülüklere tabi iken özlük hakları itibariyle iki farklı sınıfa ayrıldığına dikkat çekildi. Hatta merkez uzmanı - taşra uzmanı şeklinde yeni bir ayrım daha yapıldığı vurgulandı.



KALİTE DÜŞER!

Tasarının yasalaşması durumunda, 81 ilde vatandaşa doğrudan hizmet veren bu meslek mensuplarının öneminin azalacağı ve hizmet kalitesinin düşeceği belirtildi.



İSYAN ETTİREN FARK



Tasarı 59 grup kariyer uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe özel yarışma sınavı, Kamu Personel Sınavı, Yazılı/Sözlü Sınav ile girmesini öngörüyor. Tümünde 3 yıl yardımcılık sonunda uzmanlık tezi ve yeterlilik sınavı ile KPDS’de 70 ve üzeri puan yani C puanı almalarını öngörüyor. Yani mesleğe giriş ve yükselmede merkez ve taşra ayrımı da; uzmanlık alanlarında ayrım da bulunmuyor.



Ancak iş özlük haklarına gelince ayrım başlıyor. Buna göre 54 grup uzmana özel hizmet tazminatı yüzde 130 iken; 5 grup için 120 öngörülüyor. Ek gösterge puanı 3600 iken, diğerlerinde 2200 oluyor. Birinci gruba 2 bin puan makam tazminatı verilirken; ikinci gruba verilmiyor. Birinci gruba 150 ila 200 lira fazla çalışma ücreti öngörülürken; ikinci grupta yer almıyor. Birinci gruba yılda iki defa teşvik ikramiyesi (uzmanlar için 5 bin 740; uzman yardımcıları 3 bin) verilecekken; ikinci gruba verilmiyor.



Böylece birinci grupta yer alan uzmanlar için aylık ücret ortalama 3 bin 500 4 bin; uzman yardımcıları için 2 bin 2500 lira oluyor. Oysa ikinci gruptaki uzmanların maaşları birinci grup uzman yardımcılarının da altında kalıyor. İkinci grup uzmanlar için bin 700- bin 800 lira; uzman yardımcıları içinse 1500 lira maaş anlamına geliyor.