Memurların bu yılki öğle yemeği tarifesi belli oldu

Memur ve sözleşmeli personelden bu yıl alınacak öğle yemeği ücretleri belirlendi. Bu yıl öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ücretlerine göre günlük 1,12 lira ile 4,33 lira arasında ücret alınacak.

Maliye Bakanlığı’nın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 15 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğ ile öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan alınacak yemek bedelleri belli oldu.

Bu yıl öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ücretlerine göre günlük 1,12 lira ile 4,33 lira arasında ücret alınacak, sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 1,34 lira ile 5,19 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Buna göre, ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1,12 lira, bin 100'e kadar (bin 100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan günlük 1,87 lira, 2 bin 200'e kadar (2 bin 200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan günlük 2,29 lira, 3 bin 600'e kadar (3bin 600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan günlük 2,95 lira, 4 bin 800'e kadar (4 bin 800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan günlük 3,90 lira, 4 bin 800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan günlük 4,33 lira öğle yemeği ücreti alınacak.

Sözleşmeli personelden, aylık brüt sözleşme ücreti 2 bin 425 liraya kadar (2 bin 425 lira dahil) olanlardan günlük 1,34 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 4 bin 90 liraya kadar (4 bin 90 lira dahil) olanlardan günlük 2,29 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 5 bin 650 liraya kadar (5 bin 650 lira dahil) olanlardan günlük 4,11 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 5 bin 650 lira üzerinde olanlardan günlük 5,19 lira yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.