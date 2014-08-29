Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, memurların da sakal bırakabilmesi gerektiğini söyledi. Hakan, “Milletvekillerimiz nasıl sakal bırakabiliyorlarsa... Öğretim üyelerimiz nasıl sakal bırakabiliyorlarsa... Memurlarımız da sakal bırakabilmelidir” dedi.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’teki yazısının “Sakala özgürlük” başlıklı ilgili bölümü şöyle:

Sakala özgürlük

Kamuda sakal özgür olmalıdır.

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İsteyen keçisakalı...

İsteyen kirli sakal...

İsteyen Marks sakalı...

İsteyen Müslüman sakalı...

Bırakabilmelidir.

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Bakanlarımız nasıl sakal bırakabiliyorlarsa...

Milletvekillerimiz nasıl sakal bırakabiliyorlarsa...

Öğretim üyelerimiz nasıl sakal bırakabiliyorlarsa...

Memurlarımız da sakal bırakabilmelidir.