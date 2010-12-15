-MEMURLARDAN "OMLETLİ" PROTESTO ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Haksen (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederayonu) üyesi bir grup, Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki (TÜİK) "ücret adaletsizliğini" omlet pişirerek protesto etti. "Kadro karşılığına ballı börek, kadroluya kuru ekmek" dövizleriyle TÜİK'in önünde toplanan grup, bir dakikalık alkış eylemi yaptı. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan Büro Hak-Sen Genel Sekreteri Asuman Bozoğlu, denge tazminatının kadrolu memurlar arasındaki ücret farklılığını giderme amacını taşıdığını ancak kamudaki asıl adaletsizliğin statü farklarından kaynaklandığını söyledi. Aynı tahsili yapmış, aynı kurumda ve odada yan yana çalışan, aynı iş için emek sarf eden kadrolu memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli memurlar arasında 2,5 katına varan maaş farkı bulunduğunu belirten Bozoğlu, TÜİK'te aynı tahsile sahip kadrolu memura bin 350 TL ödenirken, kadro karşılığı sözleşmeli personele 3 bin 250 TL civarında maaş ödendiğini ileri sürdü. TÜİK'te, 657 sayılı yasa çerçevesinde çalışan yaklaşık bin 587 kadrolu personelin 965'inin kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştığını, bu kişilerin yılda 6 defa ikramiye aldığını kaydeden Bozoğlu, geriye kalan 622 kadrolu personelin kadro unvanı ne olursa olsun hiçbir şekilde ikramiye alamadığını söyledi. TÜİK içinde, aynı işi yapan kişilere farklı ücretlerin ödenmesinin çalışanların vicdanını rahatsız ettiğini belirten Bozoğlu, çalışmaların karşılığı olan ücretlerin belirlenerek, personel arasındaki farklı uygulamaların kaldırılmasını istedi. Açıklamanın ardından, "Ayın 15'i yediğimiz yumurta ekmek" diyen eylemciler, getirdikleri tüp ve tavayla omlet yaparak öğle yemeği yedi. Öte yandan, Haksen'in başlattığı "Adalet için bir imza" kampanyası kapsamında TÜİK çalışanlarından toplanacak imzaların önümüzdeki günlerde Devlet Bakanlığına teslim edileceği bildirildi.