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Ekonomi

Memurlara üç yılda bir tayin geliyor

Yeni tasarı ile asker ve polis için uygulanan rotasyon uygulaması bütün memurlara yaygınlaştırılacak

27 Mart 2013 14:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, memurların çalışma koşullarını düzenleyen yasa tasarısının sunumunu Bakanlar Kurulu toplantısınıda yaptı. Tasarıya göre, 2 milyon 100 bin memur 3 yılda bir görev yeri değişikliği zorunluluğu geliyor.

Bugün Gazetesi'nde Sadettin Orhan'ın yazısında (27 Mart 2013) aktarılan değişikliklerden bazıları:

 

Memura üç yılda bir tayin

 

Şu an asker ve polis için uygulanan rotasyon (belirli sürede görev yeri değişikliği) bütün memurlara yaygınlaştırılıyor. Buna göre 2 milyon 100 bin memur her üç yılda bir şehir değiştirecek. Böylece Doğu ve Güneydoğu gibi personel konusunda yetersizliğin yaşandığı bölgelerin açığı karşılanmış olacak. Ancak eş durumu ve unvanlı kadrolara ilişkin tayinlerde uygulamanın ne şekilde yapılacağı merak ediliyor. Rotasyon uygulamasıyla ilgili talimatın bizzat Sayın Başbakan tarafından verildiği söyleniyor.

 

Üst düzey atamalarda bekleme beş yıla iniyor

 

Paketteki bir diğer dikkat çeken değişiklik üst düzey atamalarla ilgili. Şu an kamu kurumlarında daire başkanı ve üstü görevlere atanabilmek için en az 8, 10 ve 12 yıl görev yapmış olma şartı aranıyor. Yeni düzenlemeyle süre beş yıla çekiliyor. Beş yılını dolduran memur üst düzey yöneticiliklere atanabilecek. Kamuda müsteşar, müsteşar yardımcısı, başkan ve genel müdür olabilmek için özel sektör çalışmaları da dikkate alınıyordu. Yeni düzenlemeyle özel sektör çalışanları, kamuya daire başkanı olarak da atanabilecek.

 

Üst düzey yöneticiler 4-5 yılda değişecek

 

Genel müdür ve üzeri kadrolara atananlar süre sınırlamasıyla atanacaklar. 4 veya 5 yıl olarak düşünülen süre dolduğunda, görev süresi bitmiş olacak. Böylece şu an sık sık yaşandığı gibi, görevden alınan kişinin mahkeme kararıyla tekrar göreve dönmesi mümkün olamayacak. Yani bürokraside üst yönetim kadrosu, hükümetle gelip hükümetle gidecek.

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