Memurlara Şubat'ta zam umudu

T24 - Toplu Sözleşme Yasası Meclis'e geldi. Memur ve emeklileri için Şubat'ta zam umudu doğdu. Memurlar için en az 2 bin, emekliler için ise 1.500 TL maaş formülü konuşuluyor.



Yaklaşık 2.5 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisi Toplu Sözleşme Yasası'nın çıkmasını, 2 milyon işçi emeklisi ise intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Her iki yasanın da Meclis'te olması umutları artırırken, ilk zamlı maaşı memurlar ve memur emeklileri alacak.



Takvim'in haberine göre Toplu sözleşme Yasası'nın çıkmasından sonra görüşmelerin hemen başlaması planlanıyor. Görüşmelerin normal seyrinde gitmesi durumunda memurlar ve memur emeklileri enflasyon farklarının dışında toplu sözleşmeden doğan zam farklarını da Şubat ayında alabilecekler. Son yapılan yüzde 2.68'lik enflasyon zammından sonra en düşük memur maaşı yaklaşık 1.700 lira civarında olmuştu. Sendikaların toplu sözleşme masasında en az memur maaşının 2 bin lira olması için çabalayacağı bu formül üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. Yine yaklaşık bin lira civarında olan en düşük emekli memur maaşınında bin 500 lira olması için çaba harcanacağı konuşuluyor.

İntibak Ocak'ta



İşçi emeklilerinin merakla bekledikleri intibak yasası da son aşamaya geldi. İntibak yasasının Meclis'ten geçmesinin ardından 2000 yılında önce emekli olmuş yaklaşık 2 milyon kişiye 322 lirayı bulan intibak farkları tek seferde ve Ocak 2013 tarihinde yatırılacak. Bu rakam işçi emeklisinin prim gün sayısına göre değişecek. Fazla pirim yatıran emekli daha yüksek fark almış olacak.

