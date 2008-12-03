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Ekonomi

Memurlara sağlıkta ‘katılım payı’ şoku

2009 yılı Bütçe Kanunu’na eklenen bir madde kesinleşirse tıpkı SSK’lı işçiler ve Bağ-Kur’lular gibi memurlar da muayene parası ödeyecek.

03 Aralık 2008 02:00

2009 yılı Bütçe Kanunu’na eklenen bir madde kesinleşirse artık memurlar da tıpkı SSK’lı işçiler ve Bağ-Kur’lular gibi muayene parası ödeyecek.

1 Ekim’de yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformundan önceki yasa Anayasa Mahkemesi tarafından kamu görevlilerinin Genel Sağlık Sigortası’na (GSS) dahil edilemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmişti. 1 Ekim’de yürürlüğe giren yasadaki düzenleme nedeniyle memurlar hastanelerde SSK ve Bağ-Kur’luların ödediği muayene parasını ödemiyorlardı.

Bütçe Kanunu’nda sözü edilen değişiklik kesinleşirse sayıları 2.5 milyonu bulan memur, eşleri ve çocukları ile birlikte yaklaşık 7.5 milyon kişiyi ilgilendirecek.

Yeni yıldan başlayarak memurların da muayene parası ödeyeceğine ilişkin haberleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı AliTezel, bir önceki yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal gerekçelerini hatırlatarak, böyle bir düzenlemeyi Bütçe Kanunu ile yapmanın iptal nedeni olacağını söyledi.

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