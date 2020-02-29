Memurlara personel servisi uygulaması kalkıyor, toplu taşıma kartı geliyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelere gönderdiği yazıyla, personel servisi uygulamasının yerine memurlara toplu taşıma kartı verilmesini istedi.
Personel servislerinin ciddi maliyet ve hava kirliliğine yol açtığına işaret edilen yazıda, servislerle yapılmış sözleşmelerin süre bitiminde yenilenmemesi ve toplu taşıma sistemine geçilmesi önerildi.
"Sözleşme bitince geçin" dendi
“Kamu kurumlarında çalışanlara servis hizmeti sağlanması yerine toplu taşıma kartı verilmesi uygulamasının maliyet açısından avantaj sağladığı görülmüş ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması esasının hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Hizmet sözleşmelerinin bitim tarihlerinden sonra toplu taşıma bileti verilmesinin önem arz ettiği ifade edilmiştir.”