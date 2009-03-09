Memurlara miting mesaisi

Aydın CHP teşkilatı, valinin Başbakan'ın yapacağı mitinge katılmaları için devlet dairelerine yazı gönderdiğini iddia etti.



İşte CHP'den yapılan açıklama:



"Bilindiği üzere AKP Genel Başkanı, Başbakan Recep Tayip Erdoğan İlimizde 09.03.2009 günü saat 15:30 da miting düzenleyecektir. Maalesef AKP Genel Başkanı yerel seçim mitinglerinde Başbakan olması sıfatını kullanarak Devletin bütün imkânlarını kullanmakta, etik olmayan, haksız rekabet sınırları içerisinde seçim çalışmalarını hükümetin gücünü de kullanarak yapmaktadır. Hatta başta Tunceli olmak üzere birçok İlde Valilik Makamını da çalıştırtarak mitingler düzenlediği seçim öncesi yardım adı altında seçim rüşveti dağıtıldığı basında geniş yer almaktadır.



Maalesef bu olumsuz tavır ve davranış Aydın’da da baş göstermeye başlamıştır. Bilindiği üzere sayın vali hükümetin valisi değil devletin valisidir. Basında ortaya çıkan haberlere göre valilik, devlet dairelerine 09.03.2009 günü saat 15:30’da miting alanında hazır bulunmaları için resmi yazı göndermiştir. Miting alanında kalabalığı sağlamaya yönelik bu eylem ciddi devlet anlayışı ile ve hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Açılış ve temel atma töreniymiş gibi yapılan mitingler aslında siyasal parti çalışması haline dönüşmüş, maalesef mülki amirlerimiz de buna karıştırılmak zorunda kalmıştır. Sayın Genel Başkanımız Deniz Baykal’ın ifade ettiği gibi ‘Eğer bürokratlar devletin görevlisi olmayıp hükümetin görevlisiymiş gibi hareket ederlerse, bilsinler ki AKP ile geldikleri gibi APS ile giderler’. Devlet Memurlarının, Bürokratların, Daire Müdürlerinin miting alanında hazır bulundurulmak istenmesi çağdaş, demokratik, laik, hukuk devleti normlarıyla bağdaşmaz. Bu nedenlerle bu durumu protesto ediyor kamuoyunun bilgilendirilmesi bakımından bu görüşlerimizi sayın basın mensuplarıyla paylaşıyoruz."

