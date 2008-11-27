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Ekonomi

Memurlara maaşları 2 Aralık’ta ödenecek

Devlet memurları, sözleşmeli personel, işçiler ve diğer kamu personelinin maaşları, Kurban Bayramı nedeniyle 2 Aralık’ta avans olarak ödenecek.

27 Kasım 2008 02:00

Devlet memurları, sözleşmeli personel, işçiler ve diğer kamu personelinin aralık ayı maaşları, Kurban Bayramı nedeniyle 2 Aralık’ta avans olarak ödenecek.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olan kamu görevlilerine, 15 Aralık 2008 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 24'üncü maddesine göre, 2 Aralık 2008 tarihinde avans olarak ödenecek. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.

Avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacak ve aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacak.

Genelgeye göre, verilen avanslar Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirilecek. Ödenen avans tutarları ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintilen bu aylık veya ücretlerinden yapılacak.

Söz konusu işlemlerin yapılmasında herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda tüm birimler bütün tedbirleri alacaklar.

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