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Ekonomi

Memurlara maaş zammı görüşmeleri bugün başlıyor

KESK: En düşük maaş 3 bin 450 lira olsun

01 Ağustos 2017 13:51

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zam oranının belirleneceği toplu görüşme süreci bugün başlıyor.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur  emeklisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine, Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık yapacak.

Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve  KESK yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek görüşmelerde, memur  konfederasyonlarının zam teklifleri ele alınacak.

Memur-Sen'den üç alternatifli teklif

Görüşmeler için, 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon Memur-Sen, üç  alternatifli teklifte bulundu.

İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında  yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam  öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75  lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda  yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli  olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme  katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme  oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde  6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam  talebini içeriyor.

KESK: En düşük maaş 3 bin 450 lira olsun

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve  bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam  ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme  ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

KESK ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artışlar  yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3  bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor.

2016 ile 2017'yi kapsayan üçüncü dönem toplu sözleşmeyle, kamu  çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu sene için ise 3+4 zam yapılmıştı

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