Memurlara kura ile ev

KİPTAŞ'ın Bahçeşehir'de sadece kamu çalışanlarına yönelik inşa ettiği Vaditepe Bahçehir 2. Etap konutlarında ev sahipleri kurayla belirlendi. Feshane Kültür merkezi'inde düzenlenen törende çekile kurada 1100 konutun sahibi belirlendi. Projeye yaklaşık 3 bin müracaatın olması nedeniyle Beşiktaş 25. Noter Nihat Beyan huzurunda çekiliş gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'te olması nedeniyle ilk çekilişi KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım yaptı. Kurada ismi okunanlar büyük sevinç yaşarken, adı çıkmayanlara ise ön müracaat için ödenen bedellerinin iade edileceği belirtildi. Kurada ismi okunan Halise Tercüman sevincini arkadaşlarına sarılarak paylaştı, Tercüman “Şansıma çok güvenmişimdir, beni utandırmadı" dedi. 3+1 ev sahibi olan Muhittin-Derya Usta çifti de “Ailemizle geldik, heyecan yaşadık. Büyük bir heyecanla bekliyorduk" dedi. Canan Çınar çok heyecanlı olduğunu belirterek “Hayalimdi, iyi oldu" şeklinde konuştu. Kurayla annesiyle gelen Hatice Yavuzyiğitoğlu da “Artık umudumu yitirmiştim ama mutluyuz. Kiracıydım, inşallah evime taşınacağım" ifadelerini kullandı.