Memurlara işaret dili kursu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da kamuda çalışan memurlara, işitme engellilerle rahatlıkla iletişim kurabilmeleri için işaret dili kursu verilmeye başlandı. Toplam 120 saat sürecek kursa katılan 40 personele Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Bursa\'da işitme engelli kişilerin resmi kurumlarda iletişim sorunu yaşamamaları için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 40 memura işaret dili kursu verilmeye başlandı. Büro Memur-Sen Şubesi\'nce merkez Osmangazi İlçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde bulunan Ördekli Kültür Merkezi\'ndeki kurs, pazartesi ve perşembe günleri saat 18.00\'de başlıyor. Kursa, adliye, İşkur ve SGK\'da çalışan 40 memur katılıyor. Toplam 120 saatlik kurs, ekim ayının ikinci yarısında sona erecek, başarılı kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Günümüzde engelilerin en büyük sorun yaşadığı yerlerden birinin kamuya ait kurum ve kuruluşlar olduğunu söyleyen Büro Memur-Sen Şube Başkanı Fatih Hafızoğlu, \"İşitme engelli kişiler resmi kurumlarda işleri olduğu zaman yanlarında mutlaka işaret dili bilen bir kişiyi getirmek zorunda kalıyorlar. Bu onlar kadar kendisine yardımcı olan kişiyi de zaman kaybı açısından rahatsız ediyor. Resmi kurumlarda ise bu dili bilen çok az kişi var. Amacımız her resmi dairede işaret dili bilen bir veya birden fazla kişinin olmasını sağlamak. Bunun startını verdik. Eğitmenler araclığı ile ilk etapta 40 personele işaret dilini öğretiyoruz. Böylece engelli kişiler tek başlarına resmi dairelere gelip rahatlıkla işlerini halledebilecekler\" dedi.



FOTOĞRAFLI