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Memurlara fazla mesai ücreti ödenecek

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla çalışma ücreti ödenecek

13 Mayıs 2017 11:51

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca yapılması öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personeline fazla mesai ücreti ödenecek.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışan personele verilecek.

Her personele fazla çalışma ücretinin ödeneceği süre ayda 50 saati geçemeyecek, söz konusu her saat için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun "K" cetvelinde 1,83 lira olarak belirlenmiş ücretin 5 katı esas alınacak.

Fazla mesai yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren fazla çalışma cetveli düzenlenecek ve bu cetvel, söz konusu personelle birim amiri tarafından imzalanacak.

Karara göre, fazla çalışma ücreti verilen personele diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecek.

Kararın hükümleri, 1 Mart-31 Ağustos 2017 tarihlerini kapsıyor.

 

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