-Memurlara fazla çalışma ücreti ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Kamuda eşit işe, eşit ücret sistemi kapsamında, memurlara fazla çalışma ücretinin beş katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilecek. Maliye Bakanlığı'nın ''Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'', Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. 14 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan yöneticiler hariç, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu idarelerinde görev yapan personele fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemelerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak. Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda 50 saati ve bir yılda 6 ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katını aşmamak kaydıyla ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilecek. İkramiye ödenen personelden II ve III sayılı Cetvellerde yer alan ve 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren anılan Cetvellere göre ödeme yapılacaklara, mevzuatında Ocak ayında ödenmesi öngörülen ikramiyeler ödenmeyecek. 31 Aralık 2012'ye kadar ise 6831 sayılı Kanunun 71’inci maddesine göre Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı personeli için öngörülen fazla çalışma ücretinin yarısı ödenecek. Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev yapan vergi müfettişi ve yardımcılarına ise yapılan ek ödeme hakkında diğer grup başkanlıklarında görev yapan vergi müfettişi ve yardımcıları için tespit edilmiş bulunan ek ödeme oranları esas alınacak. Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Bun amaçla genel idare hizmetleri sınıfından üçüncü dereceli iki bin adet uzman, dokuzuncu dereceli üç bin adet uzman yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadro unvanlarını tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek. -SGK personeli- Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin statüsü, ücreti ve mali haklarını belirleyen yasaya yapılan ilaveyle Kurumun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve Kurum sağlık kurullarında çalışan, tabip, diş tabibi, eczacı ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlara en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 700’ünü, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil diğer personele ise yüzde 225’ini geçmemek üzere ek ödeme yapılabilecek. TÜİK'te sözleşmeli olarak çalıştırılan geçici personel için uygulanan fazla çalışma ücreti, daha önce 15-11’inci dereceden aylık alanlar için tespit edilen tutar kadar ödenirken bu ücret şimdi en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 20'si kadar olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelden, özel harekat kursuna katılarak özel harekat sertifikası almış ve özel harekat birimlerinde fiilen görev yapanlar ile terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik olarak Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen birliklerde fiilen görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere, 10 bin 750 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık miktarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak bu fıkra uyarınca ödenen tazminata ilave ek tazminat ödenebilecek. Daha önce sadece Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup pilot, silah sistem operatörü uçuş ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bunların adayları için geçerli olan ''Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç Ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu'' kapsamı genişletilerek içerisine, ''Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup pilot, silah sistem subayı, seyrüsefer subayı, taktik koordine subayı, uçuş ekibi personeli, görev ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, atmosferik dalış sistemi pilotu, dalgıç ve kurbağa adamlar ve bunların adayları ile hava ve deniz vasıtaları içinde bulunan veya görevlendirilen diğer personel de'' alındı. KHK kapsamında, jet pilot ve jet pilot adaylarına, uçuş hizmet yılı 15 yıl ve daha yukarı olanlar için kıstas aylığın yüzde 130’u, uçuş hizmet yılı 15 yıldan az olanlar için ise kıstas aylığın yüzde 116’sı, pervaneli pilot ve pervaneli pilot adaylarına, uçuş hizmet yılı 15 yıl ve daha yukarı olanlar için kıstas aylığın yüzde 95’i, uçuş hizmet yılı 15 yıldan az olanlar için ise kıstas aylığın yüzde 83’ü; silah sistem subayı ve silah sistem subayı adaylarına kıstas aylığın yüzde 100’ü; seyrüsefer subayı ve seyrüsefer subayı adaylarına kıstas aylığın yüzde 73’ü; taktik koordine subayı ve taktik koordine subayı adaylarına kıstas aylığın yüzde 73’ü; uçuş ekibi subayları ile adaylarına kıstas aylığın yüzde 73’ü; uçuş ekibi astsubayları ile adaylarına kıstas aylığın yüzde 71’i; görev ekibi subayları ile adaylarına kıstas aylığın yüzde 71’i; görev ekibi astsubayları ile adaylarına kıstas aylığın yüzde 70’i; görev ekibi uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile adaylarına kıstas aylığın yüzde 69’u üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları karşılığında gösterilen oranda aylık uçuş tazminatı ödenecek. Harp okulu öğrencileri ile sözleşmeli subay adaylarına pilotluk eğitimine başlamadan önce havacılık ders konuları içerisinde yapacakları fiili uçuş eğitiminin her uçuş saati başına kıstas aylığın yüzde 5'i tazminat olarak ödenecek. Askeri öğrencilerden, sözleşmeli subay adayları ve sözleşmeli subaylar da dahil olmak üzere paraşütle atlayış eğitimine katılanlar ile askeri paraşütçü olmak üzere seçilen erbaş ve erlere, okul veya kursta her atlayış başına kıstas aylığın yüzde 2’si, temel atlayışlarını tamamlayarak paraşüt eğitimine devam eden askeri öğrenciler ile paraşütçü kadrolarında görevlendirilen erbaş ve erlere görevlendirildikleri müddetçe her atlayış başına kıstas aylığın yüzde 4’ü, atlayış tazminatı olarak ödenecek. Yılda 40 atlayıştan fazlası tazminat yönünden dikkate alınmayacak. ADS pilotu ile ADS pilotu kursiyerlerine kıstas aylığın yüzde 82’si; denizaltıcı subaylar ve sözleşmeli subaylar ile denizaltıcı kursiyer ve stajyer subay ve sözleşmeli subaylara kıstas aylığın yüzde 82’si; denizaltıcı astsubaylar ve sözleşmeli astsubaylar ile denizaltıcı kursiyer ve stajyer astsubaylar ve sözleşmeli astsubaylara kıstas aylığın yüzde 73’ü; dalgıç ve havadan başka gazla dalış yapan kurbağa adamlara kıstas aylığın yüzde 67’si ve hava ile dalış yapan kurbağa adamlara kıstas aylığın yüzde 65’i üzerinden bu kanuna ek cetvelde hizmet yılları karşılığında gösterilen oranda aylık dalış tazminatı ödenecek. ''Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç Ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu''nda yapılan değişiklikle daha önce şehit olanların kanuni mirasçılarına verilen kıstas aylığın 60 katı olan tazminat oranı 100 kata çıkarıldı. Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malul olanlara kıstas aylığın 200 katı, diğerlerine ise vazife malulü olanlar hakkında esas alınan sakatlık derecelerine göre 1’inci dereceye yüzde 75’i; 2’nci dereceye yüzde 65’i; 3’üncü dereceye yüzde 55’i; 4’üncü dereceye yüzde 45’i, 5’inci dereceye yüzde 35’i ve 6’ncı dereceye yüzde 25’i tutarında maddi tazminat ödenecek. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1’inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12’nci madde, 2’nci maddesiyle aynı KHK’ya eklenen geçici 10, geçici 20 ve geçici 21’inci maddeler, 3’üncü maddesi, 4’üncü maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 39’uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları, 5’inci maddesinin (ç) fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentleri ile (k) fıkrası, 8’inci ve 9’uncu maddeleri yayımı; 2’nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 19’uncu madde, 5’inci maddesinin (p) fıkrası, 6’ncı ve 7’nci maddeleri 15 Kasım 2011; 5’inci maddesinin (r) fıkrası 1 Aralık 2011; 2’nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 13’üncü madde ile 5’inci maddesinin (g) fıkrası 31 Aralık 2011; 2’nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 15’inci madde ile 5’inci maddesinin (b), (e) ve (j) fıkraları 1 Ocak 2012 ve diğer hükümleri ise 15 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.