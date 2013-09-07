Memurlara 8 bin liralık evlilik teşviki geliyor

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Türkiye’de evlenme yaşı giderek ilerliyor. Bu nedenle memura 8 bin TL’ye yakın evlilik yardımı verilmesi üzerinde hükümetle çalışıyoruz. Ekimden sonra gündeme gelecek” dedi.

Çalışan kadınların daha çok çocuk yapması ve doğurganlığın artırılması için hazırlanan teşvik paketinden ‘memura evlilik yardımı’ çıktı. Yardımın detaylarını Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'na anlattı. Bir süredir hükümetle bu konuda çalıştıklarını söyleyen Tonbul, “En az 3 çocuk diyorlar. Bunun için evlenilmesi lazım, ama Türkiye’de evlenme yaşı giderek ilerliyor. Bu nedenle memura evlilik yardımı verilmesi üzerinde duruyoruz” dedi.



Paketin içinde olacak



Çocuklu ailelere kreş yardımı yapılması, doğuran kadına erken emeklilik verilmesi, doğum izninin yeniden düzenlenmesini içeren teşvik paketi bir süredir hükümet tarafından çalışılıyor. Paket içinde yer alan yeni düzenlemeler arasında ise, yaklaşık 2.6 milyon memuru yakından ilgilendiren “evlilik yardımının” da bulunduğu ortaya çıktı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yeni bir uygulama olarak memurlara evlenme yardımının gündeme geleceğini söyledi. Düzenlemenin gerekçesini de Tonbul “Hükümetimiz çocuk sayısının artması istiyor. Bunun için de evlenilmesi gerekir. Ama Türkiye’de evlilik yaşı giderek ilerliyor, 25’ten 30’a çıktı, 30’dan da 35’e doğru gidiyor” sözleriyle anlattı.



İlk evlilik için verilecek



Evlilik yardımının ilk evlilik sırasında verilmesinin öngörüldüğünü kaydeden Tonbul, uygulamanın nasıl işleyeceğini de belirtti. “Devlet memuru maaş katsayısı binle çarpılır, bu da 8 bin TL’ye yakın bir rakam çıkar. O kadar evlilik yardımı yapılır” diyen Tonbul, “İnsanlar bu yardımla eşya alırlar, düğün masraflarının bir kısmını karşılarlar. Küçük bir güvence olur” dedi. “Hükümet de böyle mi düşünüyor?” sorusuna yanıt veren Tonbul, “Yüzde 70 oranında uzlaştık, yeni yasama döneminde gündeme gelecektir. Çünkü evliliği geciktirmenin de, toplumsal maliyeti var, nüfus artmıyor” yanıtını verdi. Tonbul, kaynağın ne olacağı konusunda da; kaynağın hükümet tarafından bulunacağını belirtmekle yetindi.



Kaynak işsizlik sigortası fonu



Çok çocuklu ailelerin desteklenmesi için bir süredir çalışılan ve yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen pakette, çocuklu ailelere kreş yardımı yapılmasından, çocuk sayısı arttıkça ailelere maddi destek verilmesine kadar birçok düzenleme var. Ancak bu düzenlemelerin getireceği maliyet önemli bir soru işareti. Bunun için de, “işsize ödeme yapmak” için kurulan işsizlik sigortası fonu en güçlü aday. Fonda biriken 65 milyar 941 milyon TL düzenlemelerin maliyetini karşılayabilir.