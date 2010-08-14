Memurlar zam görüşmesinde

T24 -

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina'daki toplantı, saat 11.00'da başlayacak.

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca, her hizmet kolunda en fazla üyesi bulunan sendikanın katıldığı toplu görüşmelerde Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Haber-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Eğitim-Sen, Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen, Bem-Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Enerji-Bir-Sen ve Sağlık-Sen ile KESK'e bağlı Kültür Sanat-Sen memurları temsil edecek.







Memur heyetine, en fazla üyeye sahip olan Memur-Sen başkanlık edecek.





Toplu görüşmeleri, hükümet adına Kamu İşveren Kurulu yürütecek. Kamu İşveren Kurulu; Devlet Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ile kamu işveren sendikası temsilcilerinden oluşuyor.





Toplu görüşmeler, kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımlarıyla bu mahiyetteki diğer etkinlik ve verimlilik artırıcı yardımları kapsayacak.







Yasaya göre, 15 gün içinde sonuçlanması gereken toplu görüşmelerde anlaşmaya varılması durumunda mutabakat metni imzalanarak Bakanlar Kuruluna sunulacak.





Anlaşmazlık durumunda ise uyuşmazlık tutanağı tutulacak ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ve 4 öğretim görevlisinden oluşan Uzlaştırma Kurulu devreye girecek. Kurulun 5 gün içinde vereceği karara tarafların katılması durumunda, sonuç mutabakat metni olarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak.





Uzlaştırma Kurulu kararına tarafların katılmaması durumunda ise anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü Bakanlar Kuruluna gönderilecek.





Zam talepleri



Toplu görüşmeler öncesi memur konfederasyonlarını taleplerini ekonomik ve sosyal haklara ilişkin taleplerini belirledi.





Memur-Sen, memur maaşlarına gelecek yılın birinci ve ikinci altı aylarında yüzde 5'er zam yapılmasını, ek ödemelerde en az 120 lira artışa gidilmesini istiyor. Konfederasyon, sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 60 lira olmak üzere yılda 240 lira toplu görüşme ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.





Türkiye Kamu-Sen, geçmiş dönem kayıplarının karşılanması için seyyanen 200 lira ve yüzde 10 zam talep ediyor. Konfederasyonun talepleri en düşük dereceli memur maaşında 310 lira artış anlamına geliyor.





KESK, memur maaşlarına ortalama 300 lira seyyanen zam yapılmasını talep ediyor.





Konfederasyon, en düşük memur maaşının ''temel ücret'' olarak tarif edilen bin 650 liraya çekilmesini istiyor.









Ortak talepler



Konfederasyonların mali haklara ilişkin talepleri farkılık göstermekle birlikte bazı ortak talepleri de bulunuyor. Ortak taleplerden bazıları şöyle:





*Sağlıkta katkı ve katılım payları iptal edilmeli.





*Ek ödeme adaletsizliği giderilmeli ve ek ödemeler emekli keseneği içine alınarak emekliliğe yansıtılmalı.





*Vergide adalet sağlanmalı, çalışanların Gelir Vergisi oranı düşürülmeli.





*Geçici, sözleşmeli ve vekil statüsünde çalıştırılanlar daimi kadroya alınmalı.





*Kamu emekçilerine siyaset yapma yasağı kaldırılmalı.





*Sosyal yardımlar günün şartlarına göre yeniden gözden geçirilmeli.

