Memurlar ne istiyor?

İki milyonu aşkın memuru ilgilendiren toplu görüşmelerde beşinci tur yarın yapılıyor. Toplantıda mali konular ele alınacak. Memur-Sen en düşük memur maaşının bin 360, Kamu-Sen bin 219, KESK bin 500 TL olmasını istiyor.

Gergin başlayan toplu görüşmelerin beşinci turu yarın yapılıyor. Toplantıda memurlara Memur-Sen ve Kamu-Sen temsil ediyor. Yarınki turda ise mali konular ele alınacak.

Memur-Sen yüzde

11 zam talep ediyor

Memur-Sen, gelecek yıl kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 11 zam yapılmasını talep ediyor.

Memurlara en az 80 lira ek ödeme yapılmasını, sendika üyesi kamu görevlilere verilen 10 TL'nin 28 TL'ye çıkarılmasını, kamu çalışanlarının dahil olduğu gelir vergisi oranlarının 5 puan indirilmesini istiyor. Vergi indirimi yapılmaması halinde ise kamu çalışanlarına 6 ayda bir 600 TL kriz çeki verilmesini talep eden Memur-Sen ayrıca, eşi çalışmayan kamu çalışanlarına verilen aile yardımının 131 TL'ye yükseltilmesini talep ediyor. Memur-Sen en düşük memur maaşının bin 360 TL olmasını hedefliyor.

Kamu-Sen ek ödemelerin

110 TL artırılmasını istiyor

Türkiye Kamu-Sen, ek ödeme oranlarına 21 puan eklenmek suretiyle ek ödemelerin 110 TL artırılmasını, tüm kamu görevlilerinin maaşlarına 200 TL net seyyanen zam yapılmasını ve sendika üyesi kamu görevlilerine ödenen 10 TL toplu görüşme priminin 50 TL'ye çıkarılmasını istiyor. Kamu-Sen ise en düşük memur maaşının bin 219 TL olmasını talep ediyor

KESK bin 500 TL temel

ücret ödenmesini talep ediyor

KESK ise kamu çalışanlarına, aynı zamanda emekliler ve asgari ücretliler için de esas olmak üzere en az bin 500 TL temel ücret ödenmesini istiyor.