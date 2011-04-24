Memurlar KEY listeleri için dava açıyor

T24 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemeleri için yayımlanan 5. listede de isimleri bulunmayan memurlar, dava açmaya hazırlanıyor.





Türk Sağlık-Sen, KEY ödemesi alamayan memurlardan gelen başvurular nedeniyle idare mahkemelerine sunulmak üzere örnek dava dilekçesi hazırladı.

Dava dilekçesinde, ilgili yasada, kurumların, söz konusu ödeme tutarlarının ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlü tutulduğu belirtildi.

Hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluğun ilgili kurum veya kuruluşlara ait olduğunun açık biçimde belirlendiği vurgulanan dilekçede, idareler tarafından Konut Edindirme Yardımı tahsil ve tahakkuk edilmesine karşın idarenin diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle geri ödemenin yapılamadığına yer verildi.

Dilekçede, yasalara aykırı şekilde hak sahibine tahakkuk etmiş bir paranın ödenememesine neden olan ve gerekli düzeltme işlemlerini yapmayan idarelerin işleminin, İnsan Hakları ve Hürriyetlerinin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Ek 1 Nolu protokolünün 1. maddesi ve Anayasa'nın 35. maddesi ile güvence altına alınan “mülkiyet hakkını” da ihlal ettiği savunuldu.

Dilekçe, belirtilen gerekçelerle, söz konusu işlemin iptali ile uğranan zararın faiziyle birlikte tazmin edilmesi hak ve adalet gereği olduğu kaydedildi.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konuya ilişkin değerlendirmesinde, KEY ödemeleri konusunda bazı memurların mağdur olduklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“KEY ödemeleri ile ilgili listeler yayınlanıyor ama kesinti yapıldığı halde KEY ödemesini alamayan memurlarımız hala var. Bu konuda sendikamıza şikayetler ulaşıyor. Biz de Türk Sağlık-Sen olarak sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği KEY alamayan memurlarımız için örnek dava dilekçesi alarak yaşanan bu mağduriyeti mahkemelere taşımalarına yardımcı oluyoruz. Son liste 28 Şubatta yayınlandığı için listede adı olmayan memurlar 29 Nisana kadar dava açabilir. Türkiye'nin dört bir yanında bu konuda mağdur olan memurlarımız şubelerimiz vasıtasıyla bu dilekçelere ulaşabilirler.”



