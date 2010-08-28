Memurlar hükümetten müjde bekliyor

T24 - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu görüşmenin 4. turundan, kamu çalışanlarını memnun edecek bir müjdeyle ayrılmayı beklediklerini söyledi.





Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Başbakanlık Merkez Binadaki toplu görüşmenin 4. turu başladı. Gündoğdu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, hükümetin mali ve sosyal haklar konusunda hala bir öneri getirmediğini ifade ederek, bu nedenle rakam konusunda konuşmanın anlamı olmadığını belirtti.





Sıkıntıdaki esnafın kredi faiz oranı 3 puan silinirken, 5 puanı devlet tarafından karşılanırken kendilerine de bu hassasiyet çerçevesinde teklif getirilmesini beklediklerini vurgulayan Gündoğdu, şöyle konuştu: ''Son toplu görüşmenin tat veren görüşme olması için uğraşıyoruz. Son görüşmenin, acı, sıkıntı veren, buruk bir toplu görüşme olmamasını istiyoruz. Kamu çalışanlarını memnun edecek bir müjdeyle bugün buradan ayrılmayı bekliyoruz.'' Gündoğdu, bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, Başbakan Erdoğan ile iki gün önce görüştüklerini, en yetkili kişiye taleplerini anlattıklarını söyledi. Kamuoyu ile paylaştıkları taleplerin gerekçelerini bir kez de Erdoğan'a ilettiklerini bildiren Gündoğdu, ''Sıcak karşılanan, konunun anlaşıldığı bir toplantı oldu. Ne kadar işe yaradığını bugün göreceğiz'' dedi.









''Olumlu ve mutlu bir haber bekliyoruz"





Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da toplu görüşme sürecinin önemli toplantılarından birini bugün gerçekleştireceklerini ifade etti.





Kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarına yapılacak iyileştirme konusunda taleplerini ilettiklerini anımsatan Akyıldız, kendilerine sunulacak teklifi umutla beklediklerini söyledi.





Akyıldız, ''Mübarek ramazanda kamu çalışanları olumlu ve mutlu bir haber beklemektedir'' dedi. Önceki yıllarda, büyümeden pay alamayan kamu çalışanlarına olumlu, iyi bir maaş artışı sağlamayı umduklarını vurgulayan Akyıldız, en düşük memur maaşına 310 lira zam yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Akyıldız, ancak kamuoyuna yansıyan bilgilerden bu talebe yaklaşılmak istenmediği izlenimi aldıklarını söyledi.



