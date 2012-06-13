Memurlar en az 325 lira zam farkı alacak

Memurlar zamlı maaşlarını cuma günü alacak. 2.7 milyon kişiye 325 ile 1530 lira arasındaki zam farkları ödenecek.



Maliye Bakanlığı, tüm hesaplamaları tamamladı. 2.7 milyon memurun yüzde 4 zam eklenmiş yeni maaşları cuma günü ödenecek.

Zamla birlikte aile yardımı ödeneği de dahil edilmiş en düşük memur maaşı 1694 lira oldu.

Ortalama maaş, 1967 liraya yükselirken, ek ödemenin de dahil olduğu en düşük memur emeklisi maaşı 1042 lira oldu.

Maaşlar, 1 Temmuz'dan itibaren bu rakamların üstüne yüzde 4 daha zamlanacak. Yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa 1 Temmuz'dan itibaren enflasyon farkı zammı da maaşlara yansıyacak.

15 Haziran'da memurlara 1 Ocak-14 Haziran arasındaki 5.5 ay için zam farkı ödemesi de yapılacak. En düşük zam alan memurlar, zam farkı olarak, yüzde 2.25 oranındaki gecikme faiziyle birlikte 325 lira alacak. En yüksek zam farkı tutarı ise 1530 lirayı buluyor.

Memurlara ödenecek toplam zam farkı, 1 milyar liranın üzerinde. Haziran ayı ödemeleriyle birlikte memurlara yılın ilk yarısında 51.7 milyar liralık maaş ödemesi yapılmış olacak.

1.9 milyon memur emeklisi ise zam farklarını 26 Haziran'da alacak.