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Ekonomi

MEMURLAR BORDRO YAKTI İZMİR (A.A) 

15 Temmuz 2010 16:54

-MEMURLAR BORDRO YAKTI İZMİR (A.A) - 15.07.2010 - Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK) İzmir Şubeler Platformu üyeleri, ücret zammını protesto etmek amacıyla, bordrolarını yaktı. Konak'ta toplanan KESK üyesi memurlar adına konuşan İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü  Ramiz Sağlam, hükümetin memurlar için açıkladığı Temmuz 2010 zammının 15-20 liralık bir artış getirdiğini, bunun kabul edilemez olduğunu savundu. Sağlam, Anayasa değişikliği paketiyle ilgili referandumda ''Hayır'' oyu vereceklerini de belirterek, ''Reel kayıplarımızın zaman geçirilmeden karşılanmasını talep ediyoruz. AKP'nin sadaka niteliğindeki maaş artışını da sadaka kültürünün ürünü olan sahte demokratik Anayasasını da kabul etmiyoruz''dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Ünibel AŞ'deki işçilerin grevine de destek verdiklerini belirten Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun grevdeki işçilerle ilgili tavrını protesto ettiklerini söyledi.  Açıklamanın ardından bordrolarını yakan KESK üyeleri, dağıldı.

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