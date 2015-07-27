Memurlar 2016 yılı için yüzde 16 zam talep ediyor

Memur-Sen hükümet yetkilileri ile yapacakları toplu sözleşme öncesi taleplerini açıkladı. Memurlar 2016 için yüzde 16, 2017 için yüzde 14 zam talep etti. 1 Temmuz 2015 itibarıyla bin 975 lira olan en düşük memur maaşının, 1 Ocak 2016 itibarıyla yüzde 19,34 oranında zam yapılmak suretiyle 2 bin 356 liraya çıkarılması da talep edilecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2016-2017 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri için taleplerini açıkladı.

Toplu sözleşme tekliflerinin gövdesini "yüzdelik zam, taban aylığa zam, refah payı ve enflasyon farkı"nın oluşturduğunu belirten Yalçın, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde 2016 yılının ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci 6 ayında yüzde 8 olmak üzere toplam yüzde 16, 2017 yılının ilk 6 ayında yüzde 7 ve ikinci 6 ayda yüzde 7 olmak üzere toplam yüzde 14 zam teklifinde bulunacaklarını bildirdi.

Yalçın, "Göreve yeni başlayan 15'inci derecenin 1'inci kademesinden bin 975 lira, 60 liralık toplu sözleşme ikramiyesi dahil maaş almakta olan bekar hizmetli bir memurun 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla eline geçen net maaş, 1 Temmuz 2016 tarihine kadar 2 bin 356 lira olacak. Bunun oransal karşılığı ise en düşük devlet memuru maaşında yüzde 19.34 artış olmasıdır" dedi.

'Muhatabımız Faruk Çelik'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yalçın, bir gazetecinin, 3 Ağustos tarihine kadar koalisyon hükümetinin kurulmaması halinde kiminle muhatap olacaklarını sorması üzerine, "Masada Sayın Faruk Çelik ile muhatap olacağız. Şu an muhatabımız bellidir. Toplu sözleşme sürecine ilişkin trafik 15 Temmuz itibarıyla başlamıştır. Bütün hizmet kollarında yetkili konfederasyon olarak bu sürece ilişkin teknik heyetimiz, Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmiştir. Bugün teklif ve taleplerimiz bildirilecektir. 3 Ağustos'ta da masa pratiği başlayacaktır. Onun için ortada muhatap da vardır. Hükümet de vardır. Kamu görevlileri adına heyet başkanlığını yürütecek güçlü Memur-Sen ailesi de vardır" diye konuştu.

'Eş yardımı 275 liraya çıksın'

Konfederasyon, toplu sözleşmenin ikinci yılı için ayrıca 100 lira taban aylık zammı, refah payı ve enflasyon farkı zamları isteyecek.

Konfederasyon, 4/B ve diğer sözleşmeli personelin ve 4/C'li personelin kuruluş kanunlarına göre istihdam edilen personelin, KİT sözleşmeli personel ve kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan yüksek öğrenimli personelin kadroya geçirilmesini talep edecek. 177 lira olan eş yardımının 275 liraya çıkarılmasını isteyecek konfederasyon, 6 yaş üstü için 20 lira ve 0-6 yaş için 41 lira olan çocuk yardımının da herhangi yaş sınırı uygulanmadan her çocuk için 75 liraya çıkarılmasını isteğini iletecek.

Kreş hizmeti sunulamayan iş yerlerinde görev yapan kamu görevlilerinin 0-6 yaş grubundaki her çocuğu için büyükşehirlerde 300 lira, diğer illerde ise 250 lira kreş yardımı sağlanması teklifini getiren konfederasyon, yemek servisi sunulamayan işyerlerinde kamu görevlilerine öğün başına 6 lira ödenmesini önerecek.