Memuriyette geçen süre için ikramiye ödenecek mi?

T24- Anayasa Mahkemesi'nin T.C Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışırken, memuriyetten ayrılıp SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olanlara, memuriyette geçen süreleriyle ilgili olarak “ikramiye” ödenemeyeceğine dair yasa hükmünü iptal etmesi farklı yorumları da beraberinde getirdi. Maliye uzmanı Prof. Şükrü Kızılot, karara göre 9 Temmuz 2011’den itibaren SSK veya Bağkur’dan emekli olacaklara, memuriyette geçen süreleriyle ilgili ikramiyenin ödenmesi için hiç bir yasal engel kalmadığını savundu. İş hukuku alanında deneyimli Avukat Fatma Dicle Keçeli ise bu konudaki bazı haberlerin “müjde” olarak sunulmasını abartılı bulduğunu belirterek, memurların ikramiye alabilmesi için ciddi ve kapsamlı bir yasal düzenlemenin gerektiğine dikkat çekti.







Prof Kızılot'un yorumu



Vergi Uzmanı Şükrü Kızılot, Hürriyet gazetesindeki köşesinde konuyla ilgili görüşlerini şöyle anlattı:

1. Kararın yayım tarihi olan 9 Temmuz 2011’den itibaren SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olacaklara,memuriyette geçen süreleriyle ilgili ikramiyenin ödenmesi için hiç bir yasal engel kalmadı.

2. Daha önce, Hürriyet’te dava açmaları konusunda yaptığımız ısrarlı uyarılar ve verdiğimiz dilekçe örneklerine göre, idare mahkemelerinde dava açanlar ya da dosyası Danıştay’da “temyiz” aşamasında bulunanlar da ikramiyelerini alabilecekler.

Dava açmayana ödeme yok

Hürriyet’te ısrarla “dava açın” diye uyarmamıza rağmen, dava açmayanlara (maalesef) ikramiye yok.

Nedenine gelince, Anayasa’nın 153. maddesinde açıkça “iptal kararları geriye yürüyemez” hükmü yer alıyor. Bu madde nedeniyle, dava açmayanlar ikramiyelerini alamayacaklar.

Yıllarca sosyal güvenlik primi ödemiş olan yüzbinlerce kişiden, “dava açanlara” ya da “9 Temmuz 2011’denitibaren emekli olanlara” ikramiyelerinin ödenmesi, diğerlerine yani “Varsa bir hakkımız, devletimiz bize öder. Davaya gerek yok” diye düşünenlere “ağlamayan çocuğa meme yok” dercesine ikramiye ödenmemesi “hukuk devleti” ve “adalet” ilkeleri yönünden kamu vicdanını rahatsız ediyor.

Devlet, kendisine güvenenleri pişman etmemeli...

Ödeme için yasal düzenleme gerekli





Ancak Akademi Hukuk Bürosu’ndan iş hukuku alanında deneyimli Avukat Fatma Dicle Keçeli yaptığı açıklamada söz konusu iptal kararının henüz müjde olarak değerlendirilemeyeceğini, basında çıkan haberlerin eksik bilgi içerdiğini belirterek ilgilileri uyardı.

İstanbul Bostancıdaki ofisinde yaptığı açıklamada Avukat Fatma Dicle Keçeli; “Anayasa Mahkemesi'nce 12.05.2011 günü alınan kararla,”….. Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4'üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve ..." bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. Ancak henüz gerekçeli Karar, Resmî Gazete'de yayınlanmamıştır. Bu konuda yapılacak yeni yasalaştırma yapısı oluşumunun başlayabilmesi için, gerekçeli kararın yayınlanması gerekmektedir. Bunu izleyecek süreç, yeni düzenleme yapacak yasanın yasa koyucu tarafından yasalaştırılmasıdır” dedi.

Anayasa Mahkemesi iptal kararı ile istifa eden memurlar ikramiye alması ile ilgili haberlerin tam olarak gerçeği yansıtmadığı notunu düşen Avukat Keçeli; “Anayasa mahkemesi kararları geriye yürümez. İstifa eden memurların ikramiye alabilmesi için yeniden kanun çıkarılması gerekir” dedi.

Sözlerine yasal düzenlemeler yapılmak zorundadır şeklinde devam eden Keçeli, daha önce de Anayasa Mahkemesi istifa eden memurun ikramiye almasını engelleyen yasayı Anayasaya aykırılık nedeniyle iptal etmiş ancak yapılan düzenleme ile ikramiye almanın önü kapanmıştı. Önceden açılan davalar da hükümetin sonradan çıkardığı yasa nedeniyle mahkemelerde bekliyordu. Anayasa Mahkemesi’nin bu yeni kararı ile bekleyen dava sahiplerine de umut doğdu.

Dava açmayanların ise yeni kurulacak hükümetin düzenlemesini beklemesinde fayda var. Yeni kurulacak hükümetin düzenlemesini beklemeyen vatandaşların ise yapması gereken SGK ya başvurmak, SGK‘nın başvuruyu reddetmesi halinde ise idare mahkemesinde dava açmak.” dedi.

Ayrıca önemli bir konuya daha temas eden Keçeli ; hükümet tarafından yapılacak olan yasal düzenlemede, ödenecek olan geriye dönük ikramiyelerin bugüne göre enflasyon ve faiz düzeltilmesinin yapılması gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak işinden ayrılan ve istifa eden memurların ikramiye alabilmesi için Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yeni ciddi ve kapsamlı bir yasal düzenlemenin gerektiğini ifade eden Keçeli “Anayasa Mahkemesi'nin kararı bu yönde bir ışık vermiştir ve ilgili vatandaşlarımızın, yapılacak olan yasal düzenleme çerçevesinde mahkeme başvurmaları gerektiğini ve 12 Haziran seçimleri sonrasında yeni kurulacak hükümetin bu konuyu ivedilikle çözmesi gerektiğini belirten Keçeli “artık ‘top’ yeni kurulacak hükümettedir. 500 bin insanı ilgilendiren bu sorun çözüme kavuşturulmalıdır” diyerek sözlerini bitirdi.



