-MEMURDA KGHK ENDİŞESİ ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Türkiye Kamu-Sen ve KESK, Anayasa değişikliğinin ardından toplu sözleşme sürecinde kurulacak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun (KGHK) bağımsız ve tarafsız nitelik taşıması gerektiğini vurgulayarak, kurulun Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na benzememesi gerektiğini belirtti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, referandumun ardından 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda ciddi bir takım değişiklikler yapılmadan toplu sözleşme hakkının kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi. Mevzuatta yapılacak değişikliğin mutlaka sendikalarla ortaklaşa gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Akyıldız, konfederasyon olarak ''toplu sözleşme düzeninin nasıl olacağı'', ''Bu düzen içerisinde yer alacak olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun teşkili, görev, yetki ve sorumlulukları'' konusunda çalışmalara başladıklarını bildirdi. Akyıldız, hızlı bir şekilde bu konudaki çalışmaları tamamlayıp rapor haline getirerek, yasa tasarısı taslağı şeklinde kamuoyu ile paylaşmak istediklerini belirtti. Akyıldız, şöyle konuştu: ''Özellikle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun teşkili konusunda hassasiyetimiz var. Bu hassasiyet, kurulun Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na benzememesi yönünde tecelli etsin istiyoruz. Tarafsızlığının ve bağımsızlığının tartışılmayacağı bir Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun oluşması için önerilerimizi şekillendirmeye çalışacağız. Siyasetin bu konuda bizim taşıdığımız endişeleri giderecek bir hareket içerisinde olmasını umut ediyoruz. Ama bugüne kadarki görüntü siyasi iradenin bu konuda yeterince samimi olduğunu gösteren bir uygulama olmamıştır. Bundan sonra olması için dileğimiz, siyasetin bu yöndeki yaklaşımı, kamu görevlileri sendikaları ile birlikte hareket etmek suretiyle göstermesidir.'' -AKADEMİSYENLERLE ÇALIŞILACAK- Akyıldız, toplu sözleşme düzenine geçişe ilişkin akademisyenlerle çalışacaklarını dile getirerek, bu alanda çalışma yapan bir grup akademisyenin konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarına, ''İşçilerdeki toplu sözleşme düzenine'' ilişkin sunum yapacağını ve ''kamu çalışanlarının toplu sözleşme düzeninin nasıl olması gerektiği'' konusundaki düşünceyi ortaya çıkacak bir takım sorular geliştirileceğini belirtti. -''GREV HAKKIMIZI KULLANIRIZ''- KESK Genel Başkanı Sami Evren de Anayasa'da yapılan değişikliklerin gereğinin yapılabilmesi için yeni kanuni düzenlemeler gerektiğini söyledi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun son derece demokratik oluşturulması konusunda çaba sarf edeceklerini vurgulayan Evren, ''Demokratik olmayan bir kurulu kabul etmemiz mümkün değil. Sendikaların mutlaka burada eşit sayıda temsil edilmesi gerekmektedir'' dedi. Yapılan düzenlemede ''kurula taraflar giderse'' denildiğini, ''gitmezse ne olacak?'' sorusunun boşlukta kaldığını ifade eden Evren, ''Anayasa'nın 90. maddesi gereği grev hakkımızın olduğunu ifade ediyoruz. Anlaşamazsak 90. madde gereği kurula gitmeden grev hakkımızı kullanacağımızı şimdiden ifade ediyoruz'' şeklinde konuştu.