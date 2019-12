-MEMURDA "TORBA YASA" ŞAŞKINLIĞI ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - "Torba Yasa"da yer alan sözleşmeli personelden damga vergisi alınmamasına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi memurları şaşırttı. Memur-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, kamuda 4/B statüsünde çalıştırılan sözleşmeli memurların daimi kadroya geçirilmesi için çaba harcadıklarını, bunun her yıl yapılan toplu görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi. Bu talebin takibini sürdürürken sözleşmeli memurların ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için de gayret gösterdiklerini anlatan Tonbul, bu konuda bugüne kadar bir dizi ilerleme sağladıklarına dikkati çekti. Geçen yılki toplu görüşmelerde, sözleşmeli memurlardan damga vergisi adı altında kesinti yapılmamasını önerdiklerini ve görüşmeler sonunda Kamu İşveren Kurulu ile bu konuda mutabakat sağladıklarını anımsatan Tonbul, kamuoyunda Torba Yasa olarak belirlenen düzenlemeye de bu yönde bir madde eklendiğini söyledi. TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde maddenin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2011 olarak benimsendiğini ifade eden Tonbul, ancak yasanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren halinde bu tarihin ''yayım tarihi'' olarak düzenlendiğini belirtti. Tonbul, şunları kaydetti: ''Sözleşmeli memurların sözleşmelerinden alınan damga vergisi her yılın ocak ayında kesiliyor. Biz de Torba Yasa'nın gecikmesinden dolayı sıkıntı yaşanmaması için AK Parti yöneticileriyle de görüşerek girişimlerde bulunduk. Nitekim bu konuda AK Parti kurmayları tarafından da TBMM Genel Kurulunda ilgili madde görüşülürken önerge sunuldu ve kabul edildi. Oysa düzenlemenin yürürlük tarihinin 'yayım tarihi' olarak yasalaşması karşısında şaşkınlığa uğradık. Çünkü düzenleme yayım tarihi olan 25 Şubatta dikkate alındığında bu yıl ki damga vergisinin sözleşmeli personelin cebinden çıkması anlamına geliyor. Sözleşmeli memur arkadaşlarımız ağustos ayından beri bu düzenlemeyi bekliyor. Damga vergisi yıllık ortalama 160 liraya karşılık geliyor. Bu konuda verilmiş sözler var. Düzenlemenin bu hale gelmiş olması yaklaşık 250 bin sözleşmeli memura verilen sözün tutulmaması anlamına geliyor. Bu sözü verenler açısından da bu bir itibar kaybıdır.'' Aynı sorunun KİT'lerde 1 sayılı cetvele tabi müdür, müdür yardımcısı, baş uzman, uzman, daire başkanı gibi personele ödenen ek tazminat oranı yüzde 100'den yüzde 200'e çıkarılması düzenlemesinde de yaşandığını anlatan Tonbul, yürürlük tarihinin 1 Ocak 2011 olarak düzenlenmemesi nedeniyle yaklaşık 6 bin 500 maaşlarına yapılacak iyileştirmeden yararlanamadıklarını belirtti. Tonbul, durumun fark edilmesinin ardından çeşitli düzeylerde girişimlerde bulunduklarını belirterek, ancak yetkililerin topu birbirine attıklarını kaydetti. -MALİYE BAKANLIĞINA BAŞVURU- Bu arada, Türk Sağlık-Sen de sözleşmeli memurlardan alınan damga vergilerinin geri ödenmesi için yarın Maliye Bakanlığına başvurarak, yeni düzenleme yapılmasını isteyecek. Başvuruda, damga vergisi kesintisi yapılan sözleşmeli memurun mağdur edilmemesi için hizmet sözleşmelerinin bitim tarihine kadar kalan döneme ait damga vergisinin hesaplanarak personele iade edilmesi için kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi talep edilecek. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de ''Damga vergisi alınan sözleşmeliler bu konuda açık bir şekilde mağdur edilmişlerdir. Bunun önüne geçilmesi için Maliye'ye başvurarak yaparak gerekli düzenlemenin bir an önce yapılmasını isteyeceğiz. Umarım sözleşmeli personelin bu mağduriyeti giderilir'' dedi.