-MEMURA ZAMMIN MALİYETİ 6,7 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Toplu görüşmelerde ortaya çıkan yüzde 4 artı yüzde 4'lük memur maaş zammı, yeni yıl bütçesine 6,7 milyar lira ek yük getirdi. 80 liralık ek ödeme artışı için çıkarılacak kararnamede, bazı memur gruplarına bu tutarın da üzerinde ek ödeme zammı yapılması düşünülüyor. Geçen yıl yayımlanan Orta Vadeli Program ve Mali Planda, 2011 yılı enflasyon hedefi yüzde 4,9 olarak belirlenirken, memur maaşlarına yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 2,7, ikinci 6 aylık döneminde de yüzde 2,7 olmak üzere kümülatif yüzde 5,47 zam yapılması öngörülmüştü. Bu zammın 2011 bütçesine ek maliyeti de 3,1 milyar lira olarak hesaplanmıştı. Bu yılki toplu görüşmelere başlanırken de, memur maaşlarındaki 1 puanlık artışın bütçeye maliyetinin 735 milyon lira olduğu belirtilmişti. 29 Ağustos'ta tamamlanan toplu görüşmelerde, Memur-Sen'le memurlara yeni yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında da yüzde 4 zam yapılması konusunda mutabakata varıldı. Görüşmeler sonucunda ek ödeme almayan memurlara asgari 80 lira ek ödeme artışı ile memurlar ve sözleşmelilere ilk yarıda 20, ikinci yarıda da 40 lira aile yardımı yapılması konusunda uzlaşıldı. Aynı şekilde 3'er aylık dönemlerde memurlara 45'er lira sendika ödeneği (toplu görüşme primi) ödeneceği ifade edildi. Maliye Bakanlığında yapılan hesaplamalarda da, Orta Vadeli Program ve Mali Planda öngörülen maaş zammının yüzde 4'e çıkarılmasıyla bütçede oluşacak ek maliyetin de 3,6 milyar daha artarak, 6,7 milyar liraya ulaşacağı ortaya kondu. Bu arada Maliye yetkilileri, 6,7 milyar liralık ek maliyetin memur ve sözleşmeli maaşlarını içerdiğini, buna Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeyeceği memur emekli maaşlarının dahil olmadığını ifade etti. -MAAŞ ADALETSİZLİĞİNE EK ÖDEMELİ ÇÖZÜM- Öte yandan toplu görüşmelerde kabul edilen asgari 80 liralık ek ödeme zammı için de, Bakanlar Kurulunca bir Ek Ödeme Kararnamesi çıkarılacak. Kararname ile 1 milyon 650 bin memurun ek ödeme zammı oranları belirlenecek. Maliye Bakanlığından bir üst düzey yetkili, toplu görüşmelerdeki 80 liralık ek ödeme artışının, asgari tutar olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: ''Bakanlar Kurulunun Aralık ayında yapacağı düzenlemede, yeni ek ödeme oranları tespit edilecek. Bilindiği gibi hükümet, ek ödeme alan memurlar ile ek ödemesi olmayan memurlar arasındaki maaş adaletsizliğini gidermek amacıyla 2008 yılında yeni bir düzenlemeye gitmişti. Bu düzenlemede ek ödeme almayan memurlara ek ödeme başlatılmıştı. Hükümet adına yapılan açıklamalarda 2012 sonuna kadar, aynı işi yapan memurlar arasındaki ek ödeme farkının giderileceği de belirtilmişti. Edinilen bilgiye göre, yıl sonuna kadar çıkarılacak Ek Ödeme Kararnamesinde de bu durum dikkate alınacak. Bu çerçevede ek ödeme oranları, tek tek gözden geçirilecek. Bu şekilde bazı memur gruplarının ek ödeme artışı 80 liranın da üzerinde olacak.'' Maliye yetkilileri, aile yardımı ve toplu görüşme primi için de kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu vurguladılar. Bu yöndeki yasal düzenlemenin başlangıçta 2011 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısıyla gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.