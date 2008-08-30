Memura yüzde 8.7 zam

Memur sendikaları ile hükümet arasında yürütülen toplu görüşmeler uzlaşmayla sonuçlandı.

Hükümet daha önce ortaya koyduğu zam teklifini 1 puan yükselterek memurlara ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4,5 olmak üzere kümülatif yüzde 8,7’lik zam önerdi. Böylece Ocak 2009’da aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 1.163 YTL’ye, ortalama memur maaşı ise 1.414 YTL’ye çıkacak.



Toplu görüşmelerin 5. ve son turu dün Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya memurlar adına Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen katıldı. Hükümet, daha önceki toplantılarda memurlar için bütçeden 5.7 milyar YTL ayrıldığını açıklamıştı.



Görüşme 7 saat sürdü



Kamu-Sen’in maaş artış taleplerinin bütçeye maliyeti 14.3 milyar YTL, Memur-Sen’inki ise 23.1 milyar YTL olarak hesaplanmıştı. Önceki gün gerçekleştirilen toplantıda ise hükümet zam oranı masaya koyarak, 2009’un ilk altı ayında yüzde 3.5, ikinci altı ayında da yüzde 4 oranında zam önermişti.



Hükümet, görüşmelerin son turuna, sendikaların “Altına imza atmamız mümkün değil” dediği yüzde 7.6’lık zammı revize etmeden geldi. Ancak verilen aralarla birlikte yaklaşık 7 saat süren toplantı sonucunda hükümet teklifinde 1 puanlık artışa gitti.



Başesgioğlu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada taraflar arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, memur aykılarına yılın ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında ise yüzde 4.5 oranında zam yapılacağını aktardı.



Artış oranlarının enflasyonun altında kalması halinde memurlara enflasyon farkı ödeneceğini dile getiren Başesgioğlu, sendika üyesi memurlara verilen aidat adı altındaki 5 YTL’lik ücretin, “Toplu Görüşme Primi” adı altında 10 YTL’ye çıkarılacağını söyledi.



‘Makul çizgide buluştuk’



Memur maaşlarına kümülatif olarak yüzde 8.7 zam yapılacağını belirten Başesgioğlu, “Bütçemizin imkan verdiği bu makul çizgide buluştuk. Bu artışla aile yardımı dahil en düşük memur maaşı Ocak 2009’da 1.163 YTL, Temmuz 2009’de 1.215 YTL olacak. Ortalama memur maaşı ise Ocak 2009’da 1.414, Temmuz 2009’da 1.478 YTL olacak. Memur emeklileri de bu zam oranından faydalanacak” diye konuştu.



İki yılda bir görüşülecek



Başesgioğlu, artık toplu görüşmelerin işçiler gibi 2 yılda bir yapılmasını da düşündüklerini belirterek, kamuda uygulanması düşünülen ödül sistemini de “Kamu personel rejimi uygulanana kadar her bir iş kolundan 3 kişi ve 3 başarılı kamu kurumunu belirleyip ödüllendireceğiz” diyerek açıkladı.



Başesgioğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın en başından beri konuyu takip et tiğini ve talimatta bulunduğunu ifade etti.



Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız, bekar bir memurun aylığının 1.030 YTL’ye yükseldiğini, böylece kamu çalışanlarının açlık sınırından kurtulduğu ifade etti.

Memur Sen Genel Başkanı Gündoğdu, da “İdeal olan sonuç değil, bu yasadan alınabilecek en iyi sonuç elde edildi” dedi.



‘Artışı verin, maça yetişin’



Aynı zamanda spordan sorumlu Devlet Bakanı olan Murat Başesgioğlu, dün Ankara’da oynanan Ankaragücü -Trabzonspor maçına gitmek istedi. Ancak, memurların pazarlık sürecini uzatması üzerine Bakan’ın maça yetişmesi riskli hale geldi. Bunun üzerine memurlar, “İstediğimiz artışı verin, maça yetişmenize izin verelim” dedi.

Ancak yapılan pazarlıklar nedeniyle Başesgioğlu maça yetişemezken, toplantının ardından açıklama yaptıktan sonra gazetecilere merakla maçın sonucunu sordu. Bu arada Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu da Başesgioğlu’nu Trabzon’daki karşılaşmaya götürme sözü verdi.



