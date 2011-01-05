-MEMURA YÜZDE 4,22 ZAM ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Bakanlar Kurulu, 2010 yılının 2. yarısına ilişkin yüzde 0,21'lik enflasyon farkı ve yüzde 4'lük Ocak ayı zammıyla birlikte memur maaş katsayılarını yeniden belirledi ve ortalama zam yüzde 4,22 oldu. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 2010 yılının temmuz-aralık döneminde 0,059445 olarak uygulanan maaş katsayısı 0,061954'e, 0,79310 olan taban aylık katsayısı 0,82656'ya, 0,018843 olan yan ödeme katsayısı da 0,019638'e çıkarıldı. Enflasyon farkı nedeniyle sözleşmeli ücret tavanları da yeniden düzenlendi. KİT'lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin Aralık ayında 3 bin 120 lira olan ücret tavanı, Ocak'ta 3 bin 252 liraya çıkarıldı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-B kapsamında çalışanların ücret tavanı 2 bin 767 liradan 2 bin 884 liraya yükseltildi. En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının Aralık'ta 3 bin 219 lira olan aylık sözleşme ücreti de bu yılın ocak-haziran döneminde 3 bin 355 lira olarak belirlendi. ''Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'' ve eki cetvellerin uygulanmasına, 2011 yılında da devam edilecek. -EK ÖDEME VE AİLE YARDIM ÖDENEĞİNDEKİ ARTIŞ- Memur sendikalarıyla yapılan toplu görüşmeler sırasında uzlaşma sağlanan konular da maaş düzenlemelerine yansıtıldı. Bu çerçevede, kamuda kurumsal ek ödemesi olmayan personele değişik adlar altında ödenmekte olan denge tazminatı (ek ödeme) oranında 14 puanlık artışa gidildi. Bunun maaşlara katkısı da 81,85 lira olarak hesaplandı. Aynı şekilde eşler için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas 1.500 gösterge rakamı 1.823 olarak uygulanacak. Bu kalemde de 20 lira dolayında artış meydana gelecek. 2010 yılının 2. yarısında 89,17 lira olan aile yardımı ödeneği, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 112,94 lira olacak. -ÜST KURULLAR- Bakanlar Kurulu Kararında, üst kurullarda görev yapan kapsama dahil tüm personelin bu yılın birinci 6 aylık dönemindeki ortalama ücret toplamı üst sınırı da 6 bin 73 lira olarak belirlendi. Karar uyarınca, kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2011 Ocak-Haziran döneminde personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde yetkili organlarca yüzde 4,22 oranına kadar artırılabilecek. Karar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verilecek. Memur emeklilerinin zam farkları ise Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceği tarihte ödenecek.