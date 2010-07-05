Memura yüzde 1,06 oranında zam...

T24 -

1.06 oranında ek zam

İkinci yarı zammı da bu ay

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,56, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,50 gerilediğini açıkladı.TÜİK’in 2003 baz yıllı verilerine göre, Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE’de yüzde 8,37, ÜFE’de yüzde 7,64 oldu. Altı aylık enflasyon TÜFE’de yüzde 3,59, ÜFE’de yüzde 4,93 düzeyinde gerçekleşti.Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,41, üretici fiyatlarında yüzde 4,30 düzeyinde oldu.Memur, sözleşmeli ve memur emeklilerine, Ocak-Haziran dönemi için yüzde 1,06 oranında enflasyon farkı verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,56 gerilediğini açıklamasının ardından ilk 6 aylık dönemdeki tüketici fiyat enflasyonu da yüzde 3,59 şeklinde gerçekleşti.Bu çerçevede, yılın ilk yarısında yüzde 2,5 zam yapılan memur, sözleşmeli ve memur emekli maaşlarındaki artış, enflasyonun altında kaldı.2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun "6’şar aylık dönemlerdeki tüketici fiyat artışının, yüzde 2,5’luk zam oranını aşması halinde, aradaki farkın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da maaşlara ek zam olarak yansıtılacağı" hükmü çerçevesinde maaşlara yüzde 1,06 ek zam yapılacak.Bu arada Bütçe Kanunu uyarınca maaşlara 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yılın ikinci yarısı için de yüzde 2,5 oranında zam gelecek.Enflasyon farkı ve Temmuz-Aralık döneminin yüzde 2,5’luk zammı Haziran ayı maaşlarına birlikte yansıtılacak ve ikinci 6 aylık dönemdeki zam oranı yüzde 3,59’a yükselecek.Bakanlar Kurulu, enflasyon farkı nedeniyle Bütçe Kanununda yer alan memur maaş katsayılarını yeniden belirleyecek.Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Temmuz’da zamlı maaş alacak. Kamu personeline 14 günlük de zam farkı ödenecek.Yüzde 2,5’luk zamdan memur emeklileri de yararlanacak. Memur emeklilerinin zam farkları da Sosyal Güvenlik Başkanlığının belirleyeceği tarihte ödenecek.

Maliye Bakanlığına göre enflasyon farkı ve Temmuz zammıyla birlikte evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu bulunan, bu çerçevede 133,75 lira aile ve çocuk yardımı alan, asgari geçim indirimi de buna göre hesaplanan bazı devlet memurlarının eski ve yeni maaşları şöyle:

MEMURLAR HAZİRAN MAAŞI TEMMUZ MAAŞI

(TL) (TL)

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Müsteşar 1/4 4.667 4.834

Genel Müdür 1/4 4.264 4.416

Şube Müdürü 1/4 2.159 2.235

Memur 9/2 1.291 1.337

Memur 14/3 1.287 1.332

Hizmetli 13/3 1.254 1.298

Öğretmen 1/4 1.731 1.792

Öğretmen 9/2 1.496 1.548

Kaymakam 7/1 2.776 2.875

Başkomiser 3/1 2.251 2.330

Polis memuru 9/3 1.988 2.059

Uzman doktor 1/4 2.275 2.355*

Doktor 7/1 1.923 1.991*

Hemşire-Lise 11/1 1.457 1.508*

Mühendis-Büro 1/4 2.226 2.305

Teknisyen-Büro 12/3 1.458 1.509

Profesör 1/4 3.660 3.790

Arş. görevlisi 7/2 1.739 1.801

Avukat 1/4 2.428 2.514





*Sağlık personeli maaşının içinde ilgili mevzuat uyarınca ödenen

döner sermaye payları bulunmamakta, ancak 375 Sayılı KHK'nın ek

3. maddesi uyarınca kadro unvanına bağlı yapılan ödemeler yer almaktadır.