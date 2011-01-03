-MEMURA YÜZDE 0,21 ENFLASYON ZAMMI ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, 2010 yılının Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 0,21 oranında enflasyon farkı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Aralık ayı tüketici fiyat artışı sonrasında Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu da yüzde 2,72 olarak gerçekleşti. Bu şekilde geçen yılın ikinci yarısında Bütçe Kanunu kapsamında yüzde 2,5 oranında zam alan devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, yüzde 0,21 oranında ek zamma hak kazandı. -6 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 4,22'YE ÇIKACAK- Bu arada devlet memuru, sözleşmeli ve memur emeklileri, bu yılın Ocak-Haziran dönemi için de yüzde 4 oranında zam alacak. Yüzde 0,21'lik enflasyon farkı da, yüzde 4'lük bütçe zammına ilave edilecek. Böylece Ocak-Haziran döneminin zam oranı yüzde 4,22'ye yükselecek. Öte yandan memurlar ve sözleşmeliler, 796,5 liraya yükseltilen yeni asgari ücrete bağlı olarak 5,06 ile 8,6 lira arasında vergi indiriminden kaynaklanan ücret artışı da alacaklar. Bakanlar Kurulu da, enflasyon farkı nedeniyle 2011 Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan maaş, taban aylığı ve yan ödeme katsayılarını yeni orana göre belirleyecek. Aynı şekilde sözleşmelilerin tavan ücretleri de yeniden düzenlenecek. Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak'ta yüzde 4'lük ilk yarı ve yüzde 0,21 enflasyon farkına göre zamlı maaş alacak. Maaş zammı 1 Ocak 2011'den itibaren geçerli olacağı için memur ve sözleşmelilere 14 günlük de zam farkı verilecek. Memur emeklilerinin zamdan doğan maaş farkları ise Sosyal Güvenlik Kurumunca daha sonra ilan edilecek tarihte hesaplara yatacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, 2010 yılının ilk 6 aylık döneminde de yüzde 1,06 oranında enflasyon farkı almıştı. Ocak-Haziran döneminde yüzde 2,5 oranındaki maaş zammına karşılık, söz konusu dönemde tüketici fiyat artışı yüzde 3,59 olarak gerçekleşmişti. Bu çerçevede, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yeniden belirlenen memur maaşlarında, Bütçedeki yüzde 2,5'luk Temmuz-Aralık zammının yanı sıra, yüzde 1,06'lık enflasyon farkı da yer almıştı. Böylece 6 aylık zam oranı yüzde 3,59'a ulaşmıştı.