Memura yeni zam teklifi yok

T24 - Kamu İşveren Kurulu ile Kamu-Sen arasında bugün yapılan görüşmelerde memurlara yeni bir teklif sunulmadı.



Toplu görüşme süreci sonrası, 2011 yılı memur maaşları için yapılması planlanan zam pazarlığında ilerleme sağlanamadı.



Hükümet, memur maaşlarına gelecek yıl yapılacak zam konusunda Türkiye Kamu-Sen'e yeni öneride bulunmadı.



Uzlaştırma Kurulu’nun, 2011 yılı memur maaşlarının altı aylık dönemleri için 16+22 TL’lik aldığı zam teklifi kararı, Kamu-Sen ve Kamu İşveren Kurulu arasında görüşüldü.



Kamu İşveren Kurulu’nun 2011 memur maaşları için yaptığı son teklife göre, yüzde 4+4 zam, 80 TL ek ödeme, 20+20 TL aile yardımı ve sendikalı olanlara 45 TL toplu sözleşme primi ödenmesi planlanmıştı.



Memur-Sen ile Kamu İşveren Kurulu arasında imzalanan bu mutabakat metnini Uzlaştırma Kurulu’na taşıyan Kamu-Sen’in başvurusu sonrası, Uzlaştırma Kurulu 4 Eylül tarihinde memur maaşlarına 2011 yılı için 6 aylık dönemlerde 16+22 TL taban aylığı zammı yapılmasını teklif etmişti.



Enflasyon oranının yapılan zamları aşması durumunda ise gerçekleşen enflasyon oranı ile zam oranı arasındaki farklar, 1 Temmuz 2011 ve 1 Ocak 2012’den itibaren geçerli olacak şekilde ücretlere yansıtılacak.





