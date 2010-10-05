T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Memura yeni zam teklifi yok

05 Ekim 2010 03:00

T24 - Kamu İşveren Kurulu ile Kamu-Sen arasında bugün yapılan görüşmelerde memurlara yeni bir teklif sunulmadı.

Toplu görüşme süreci sonrası, 2011 yılı memur maaşları için yapılması planlanan zam pazarlığında ilerleme sağlanamadı.

Hükümet, memur maaşlarına gelecek yıl yapılacak zam konusunda Türkiye Kamu-Sen'e yeni öneride bulunmadı.

Uzlaştırma Kurulu’nun, 2011 yılı memur maaşlarının altı aylık dönemleri için 16+22 TL’lik aldığı zam teklifi kararı, Kamu-Sen ve Kamu İşveren Kurulu arasında görüşüldü.

Kamu İşveren Kurulu’nun 2011 memur maaşları için yaptığı son teklife göre, yüzde 4+4 zam, 80 TL ek ödeme, 20+20 TL aile yardımı ve sendikalı olanlara 45 TL toplu sözleşme primi ödenmesi planlanmıştı.

Memur-Sen ile Kamu İşveren Kurulu arasında imzalanan bu mutabakat metnini Uzlaştırma Kurulu’na taşıyan Kamu-Sen’in başvurusu sonrası, Uzlaştırma Kurulu 4 Eylül tarihinde memur maaşlarına 2011 yılı için 6 aylık dönemlerde 16+22 TL taban aylığı zammı yapılmasını teklif etmişti.

Enflasyon oranının yapılan zamları aşması durumunda ise gerçekleşen enflasyon oranı ile zam oranı arasındaki farklar, 1 Temmuz 2011 ve 1 Ocak 2012’den itibaren geçerli olacak şekilde ücretlere yansıtılacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24