Memura yeni kanun Meclis'te

T24 -

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngören 23 maddelik kanun tasarısının bugün TBMM'ye gönderileceğini bildirdi.







Başbakanlık'ta konuya ilişkin bir toplantı düzenleyen Yazıcı, tasarı ile 1965 yılında çıkarılan, ancak daha sonraki yıllarda kısmi değişikliklere tabi tutulan Devlet Memurları Kanunu'nda yeni düzenlemelere gidileceğini söyledi.







Kamu çalışanlarının yüzde 62'sini devlet memurlarının oluşturduğunu belirten Yazıcı, halen devlette çalışan 1 milyon 769 bin 730 memurun yüzde 66'sının erkek, yüzde 34'ünün ise kadın olduğunu söyledi. Memurların 244 bin 500'ünün merkezde, 1 milyon 517 bin 359'unun ise taşrada istihdam edildiğini kaydeden Bakan Yazıcı, memurların 13 bin 175'inin de kariyer uzmanı ve uzman yardımcısı olarak görev yaptığını bildirdi.

Diğer çalışanlarla birlikte kamuda istihdam edilen personel sayısının 2 milyon 824 bin 430'a ulaştığını ifade eden Yazıcı, günümüzde en düşük memur maaşının 1254 lira en yüksek maaşın 5789 lira, ortalama maaşın da 1529 lira olduğunu vurguladı.





Tasarı ne getiriyor?

23 maddelik tasarıda öne çıkan yeni düzenlemeler şöyle:





-Kamuda üst yönetici kadrolarında özel sektörde çalışmış nitelikli personelin istihdam edilmesinin önü açılıyor.







-Kariyer uzmanları ile uzman yardımcıları arasındaki maaş farklılıkları gideriliyor.







-Memurun doğumdaki 3 günlük mazeret izni, 10 günlük babalık izni oluyor. Doğumda eşi ölen babaya, çocuğun bakımı için anne kadar ücretli ve ücretsiz izin verilmesi öngörülüyor.







-Disiplin sistemi yeniden düzenleniyor. Vatandaşa fiili saldırıda bulunan memura, memuriyetten ihraç cezası getiriliyor.





-Mevcut sicil sistemi yürürlükten kaldırılıyor.











