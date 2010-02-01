Memura yeni haklar

T24- Hükümetle sendikalar arasında yapılan görüşmeler sonucunda kamu çalışanları, birçok yeni hak elde etti.





Güvenlik için zaruri haller dışında çalışanlar kamera ile izlenemeyecek. Tatil günlerinde memurların il dışına çıkışına amirlerince kolaylık gösterilecek. Zaman'ın haberine göre, söz konusu sosyal haklarla ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlanırken, sendikalar genelgeyi yeterli bulmadı. Verilen hakların, mutabakat altında olduğu ileri sürülüyor.





Hükümet ile sendikalar, ağustos ayındaki toplu görüşme sürecinde memurlara çeşitli sosyal haklar verilmesi konusunda mutabakata varmıştı. Yüzde 5 zam ile üzülen memurun gönlünü sosyal haklarla almak isteyen hükümet, sözünü tuttu. Kamu çalışanlarına yeni haklar getirecek düzenleme Başbakanlık genelgesi ile sağlandı. 9 maddelik düzenlemeye göre bakmakla yükümlü olduğu özürlü yakını bulunan memura önemli kolaylıklar sağlanacak. Özürlü yakınının günlük bakımını yapabilmesi için memura izin kullanımında kolaylık getiriliyor. Ayrıca bu durumdaki personel, mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacak. Genelgeye göre disiplin soruşturmasına uğrayan memura, kendini savunması için yeterli süre verilecek. Soruşturma süresinin kanunda 7 günden az olmayacağı öngörülüyor. Ancak talep eden memura ilave savunma süresi tanınıyor. Ayrıca hakkında soruşturma yürütülen memurun üye olduğu sendikanın temsilcisi, disiplin kurullarında yer alacak. Böylece sendikası memuru birinci ağızdan savunma hakkını elde edecek.





Sendikaların il ve ilçe temsilcilerine basına açıklama yapma yetkisi tanınıyor. Bu tür şikayetler disiplin soruşturmasına konu yapılmayacak. Eş ve sağlık durumuna dayalı tayin taleplerine özen gösterilecek. Memurların hafta sonu ve resmi tatil günlerinde il dışına çıkabilmeleri konusunda kolaylık sağlanacak. Çalışma alanlarının kamera ile izlenmesine sınırlama getiriliyor. Buna göre mecburi güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacı dışında kamu görevlilerinin izlenmesine imkan verilmeyecek.





Sendikalar ise memura verilen hakların anlaşılandan az olduğunu savunuyor. Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, genelgenin hükümetin toplu görüşme sürecinde sağlanan anlaşmanın gereğini yapma konusundaki istek ve iradesini yansıtması yönüyle sevindirici olduğunu söylüyor. Ancak düzenlemenin içeriğinde yer alan maddelerin bir bölümüne ilişkin ifadelerin tatmin edici olmadığı gibi, uygulama sürecinde tereddütlere yol açacak mahiyette olduğunu belirtiyor. Gündoğdu, genelgenin 4., 5. ve 7. maddelerinde yer verilen 'azami özen gösterilecektir' ya da 'gerekli tedbirler alınacaktır' ibarelerinin ne türde bir inisiyatifle uygulanacağının tereddütlere açık olduğunu söylüyor.