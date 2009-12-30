Memura süpriz zam

T24- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği yeni asgari ücret, işçi ve memurun aylık maaşında asgari geçim indirimi yoluyla 4,73 lira ile 8,03 lira arasında artış sağlayacak.





Yapılan hesaplamalara göre, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek 729 liralık yeni brüt asgari ücret, asgari geçim indirimi rakamlarını da değiştirecek. Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimindeki en az tutar, yılbaşından sonra, 49,95 liradan 54,68 liraya yükselecek.

Bu şekilde bekar bir işçi ya da memurun ücretinden yeni yılda her ay 4,73 lira daha az vergi kesilecek ve söz konusu memur ve işçi ücretinde katsayı ya da yeni yıl zammı dışında, bu tutarda bir iyileşme sağlanmış olacak. Evli ve eşi çalışmayan bir işçi ya da memurun asgari geçim indirim tutarı da 59,94 liradan 65,61 liraya çıkacak. Yeni asgari ücret, bu durumdaki bir ücretliye de aylık 5,67 lira asgari geçim indirimi zammı olarak yansıyacak.

1 çocuklu işçi veya memurun asgari geçim indirimi tutarı da 67,43 lira yerine 73,81 lira olacak. Söz konusu rakam, 2 çocuklular için 74,93 liradan 82,01 liraya, 3 çocuklular için 79,92 liradan 87,48 liraya, 4 çocuklular için de 84,92 liradan 92,95 liraya yükselecek. Bu durumda 1 çocuklu ücretliler 6,38 lira, 2 çocuklular 7,08 lira, 3 çocuklular 7,56 lira, 4 çocuklular da 8,03 lira daha az gelir vergisi ödeyecek. Böylece, çocuk sayısına göre, çalışanların maaşlarına da 6,38 lira ile 8,03 lira arasında artış meydana gelecek.

Nasıl hesaplanıyor?

Asgari geçim indirimi takvim yılı başından geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Hesaplamada, mükellefin kendisi için asgari ücretin yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için yüzde 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için yüzde 7,5'i diğer çocuklular için de yüzde 5'i dikkate alınıyor.

Bu şekilde belirlenen tutar, gelir vergisinin ilk dilimine uygulanan yüzde 15'lik oran ile çarpılıyor. Bulunan tutar da her ay ücret üzerinden ödenen gelir vergisinden mahsup ediliyor.

Asgari geçim indiriminde emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul ediliyor. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil oluyor. Boşananların indirim tutarının hesabında da nafaka sağlanan çocuk sayısına bakılıyor. Çalışanların asgari geçim indiriminin hesabında Ocak-Haziran döneminde uygulanan 666 liralık brüt asgari ücret baz alınmıştı. Asgari geçim indiriminde yılın ikinci yarısındaki asgari ücret zammı hesaba dahil edilmiyor.

Bu çerçevede 2010 yılında da çalışanların asgari geçim indirimi 729 liralık brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak.



2009 yılında uygulanan ve yeni asgari ücrete bağlı olarak 2010'da uygulanacak aylık asgari geçim indirimi tutarları şöyle:



Çalışanların Durumu 2009/2010

Bekar 49,95 /54,68

Evli Eşi Çalışmıyor 59,94/65,61

1 Çocuklu 67,43/73,81



2 Çocuklu 74,93/82,01

3 Çocuklu 79,92/87,48

4 Çocuklu 84,92/92,95