Memura servis hizmeti yeni yılda başlıyor

Memurlar 12 yıl önce kaldırılan servis hizmeti uygulamasına tekrar kavuşuyor. Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatlarında görev yapan kamu görevlilerinin mesaiye geliş gidişlerinde yararlanacağı servis hizmeti 2 Ocak'ta resmen başlıyor.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Maliye, İçişleri, Enerji, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve bağlı kuruluşlarında çalışan on binlerce memur bu hizmetten yararlanacak. Özellikle de Büyükşehirlerde kamu görevlileri mesaiye geliş gidişlerde servis olmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Çift araçla kuruma gidip gelen memurlarımızın ulaşım masrafı 200 liraya kadar çıkarken; tek araçla gelenlerin 100 lirayı buluyor. Dolayısıyla memurlarımız bu masraftan birkaç gün sonra kurtulacak. Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatlarında başlayacak hizmetin taşrada da uygulamaya geçmesi için çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Fazla mesai hakkı

Memur maaşlarına 2014'te brüt 175 lira, 2015'te ise yüzde 3 artı 3 zam yapılmasını sağlayan toplu sözleşme, servis hakkının yanı sıra, yeni sosyal haklar da sağlıyor.

Mahkemelerde görevli personele de fazla mesai hakkı tanındı. Bu hakkın kullanılabilmesi için yasal düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği, 740 liradan 2014 için 850, 2015 içinse 950 liraya yükseltildi.

Bu ödenek, sözleşmeli Kuran kursu öğreticilerine de verilecek.

Yatılı Kuran kursu öğreticilerine ek ders ücreti ödenmesi de kararlaştırıldı.

Yoğun bakım, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeline dini bayram günlerinde çalışmaları halinde nöbet ücretleri, yüzde 50 zamlı ödenecek.