Memura nakden giyim yardımı

T24- Maliye Bakanlığı, memura nakdi olarak yapılacak giyim yardımındaki birim fiyatlar ile memurlara verilecek giyecek eşyalarının azami birim fiyatlarını belirledi.





Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili Genelgesine göre, nakden yapılacak giyim yardımında birim fiyat, takım elbise için 106,92 lira, tayyör için 77,76 lira, pantalon, etek için 22,68 lira, gömlek, bluz için 14,69 lira, kravat, papyon için 4,10 lira, palto, manto için 106,92 lira, pardesü için 52,92 lira, yağmurluk için 23,22 lira, meşin ve deri ceket için 96,12 lira, kaput için 29,16 lira, ayakkabı için 30,24 lira, iş ayakkabısı için de 21,06 lira şeklinde uygulanacak.





Birim fiyat, lastik çizmede 11,02 lira, çorapta 2,05 lira, kazakta 16,52 lira, sarıkta 8,10 lira, cüppede 24,30 lira, iş gömleği, iş ve ebe önlüğünde 10,8 lira, tulumda 20,52 lira, iş elbisesinde 30,24 lira, hemşire, ebe formasında 23,22 lira, ameliyathane ve laboratuvar kıyafetinde 16,74 lira, bel kemerinde de 8,86 lira olacak.





Memurlara verilecek giyecek eşyalarının azami birim fiyatını da yeniden belirleyen Genelge uyarınca, azami birim fiyat, takım elbisede 99 lira, gömlek, bluzda 13,60 lira, palto, mantoda 99 lira, ayakkabıda 28 lira, kazakta 15,30 lira, iş önlüğü ve iş gömleğinde 10 lira, hemşire, ebe formasında ise 21,50 lira düzeyini aşmayacak.





Bakanlar Kurulu, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere müftü, vaiz, avukat, hakim, bekçi, itfaiye ve zabıta görevlileri ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri personeline verilmesi öngörülen giyecek yardımcılarının belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden ödenmesine imkan tanımıştı.





Yeni düzenlemede, emniyet hizmetleri ile MİT Müsteşarlığında görev yapan personel için bu hükmün uygulanmaması öngörülmüştü.