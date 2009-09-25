Memura müjde

Memur maaşlarına 2010 yılı için yüzde 20 zam yapıldı. Ancak 2 milyon 300 bin memurun tamamına değil.



Sadece bazı belediyelerde çalışan 17 bin şanslı memurun maaşına yüzde 20’ye varan oranlarda zam geldi. Yeni zamla memurların cebine 50 ila 1200 lira arasında ilave para girecek

Hükümet, memurlara 2010 yılı için yüzde 2,5+2,5 zam öngörürken, bir avuç şanslı memur yüzde 20 zammı garantiledi.Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği (Bem-Bir- Sen) Türkiye genelinde 123 il ve ilçe belediyesinde belediye başkanlarıyla 2010 yılı ‘sosyal denge sözleşmeleri’ için pazarlık masasına oturdu.

Adana, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, İzmir gibi 35 ilde belediyelerle yapılan pazarlık sonrasında sendikalı memurlar, mevcut maaşlarına ek olarak 50 lira ile bin 200 lira arasında ilave para alacaklar. Bem-Bir-Sen Başkanı Mürsel Turbay, en son İstanbul’da Beykoz, Pendik ve Sultangazi Belediyeleri’nde 2010 yılı zamları konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Ordu Çayıralan ile Erzincan Tarcan Belediyesi’nde çalışan memurlar her ay maaşlarına ek olarak 50 lira sosyal denge farkı alıyor. Belediyeler içinde en yüksek farkı İstanbul Sancaktepe Belediyesi’nde çalışan müdürler alıyor. Bu belediyede bir müdür maaşına ek olarak 1200 lira alırken, memur statüsündekilerin maaş farkı ise 600 liraya ulaşıyor.

Mutlu memur, memnun vatandaş!

Türkiye genelinde özellikle sahil bölgelerindeki belediyelerde başkanlarla sosyal denge sözleşmeleri imzaladıklarını belirten Turbay, bu sözleşmeler sayesinde belediye gelirlerinin ciddi miktarlarda arttığına dikkat çekti. Düşük maaşla çalışan, çocuğuna harçlık veremeyen, geçim sıkıntısı çeken memurların mutsuz olduklarını belirten Turbay, “Başkanlara mutsuz memurun vatandaşı da memnun edemeyeceğini söylüyoruz. Ayrıca işine mutlu gelen çalışanın, verimliliği artarken; belediye gelirlerinin de artmasını sağlıyor” dedi.

Turbay, sendika olarak çok sayıda akademisyen ile çalıştıklarını, bunların belediyelere proje üreterek hem hizmet kalitesinin hem de belediye gelirlerinin artmasını sağladıklarını söyledi.