Memur ve memur emeklilerine 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5 zam artı enflasyon farkı teklif edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin 2022 yılı memur maaşına ilişkin ilk zam teklifini açıkladı.

Buna göre hükümet; memura 2022'nin İlk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilirken, İkinci 6 ay için yüzde 6 artı enflasyon farkı verildi. 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.

Vedat Bilgin ayrıca 3600 ek gösterge meselesi için "bu sözleşme döneminde çözülmesini istiyoruz" dedi.

Sendikalardan ilk yorumlar

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, açıklanan zam oranı ile ilgili "Hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı. Rakamlar beklentimizi karşılamıyor" dedi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, zam oranına ilişkin "tekliflerin üst düzeyde yeniden revize edilmesi gerekir" yorumunu yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK) ise teklifin kabul edilemez olduğunu belirtilerek, "Gerçek enflasyonun yüzde 45'leri bulduğu bir dönemde bu teklif pazarlık konusu dahi olamaz" ifadelerine yer verildi.

Sendikalar ne istemişti?

Memur-Sen memur ve memur emeklilerine 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını isterken, kamu görevlilerine ayrıca toplam yüzde 6 refah payı talebinde bulunmuştu.

Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen net 600 lira telafi artışının yanı sıra 2022 yılı için yüzde 21 zam ve yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için yüzde 17 zam ve yüzde 3 refah payı talep etmişti.

KESK ise en düşük memur maaşının 6 bin 952 TL’ye çıkarılmasını istemiş, diğer memur maaşlarının en az yüzde 45,4 artırılmasını talep etmişti.