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Ekonomi

Memura 'Hızlı zam' ayarı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tasarıya eklenen yeni madde pazarlık masasının kurulmasından zammın netleşmesine kadar olan tüm süreci bu yıl için kısaltıyor

23 Mart 2012 12:04

 

 
T24 - Memurun 15 Ocak’ta alması gereken 2012 zammının daha fazla gecikmemesi için Meclis’teki Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu tasarısına özel bir "hızlandırma" maddesi kondu.
 
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tasarıya eklenen yeni madde pazarlık masasının kurulmasından zammın netleşmesine kadar olan tüm süreci bu yıl için kısaltıyor.
 
Mevcut tasarı, pazarlık masasına oturacak sendikacıların listesinin sunulması için sendikalara 15 günlük süre veriyor. Sendikalar 1 hafta içinde de zam tekliflerini iletecekler.
 
Bu sürecin ardından toplu pazarlık masasında geçecek süre ise 1 ay. Uzlaşmazlık halinde Hakem Kurulu’na başvuru için 3 gün, kurulun toplanması için 5 gün, kararını vermesi için de 5 gün gerekiyor.
 
Dolayısıyla yasa 1 Nisan’da yürürlüğe girse dahi, zam ancak 15 Haziran’a yetişiyor.
 

 

2-3 günde teklif

 
 
Tasarıya eklenen maddeyle bu sürelerin bu yıl için uygulanmayacağı hükme bağlandı. Yapılan hesaplamalara göre tasarı 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek. Sendikalar listeleri aynı gün, tekliflerini ise 2-3 gün içerisinde hükümete sunacak. Teklifler birbirine yakınsa ve uzlaşma ihtimali varsa nisan sonuna kadar masadan zam kararı çıkacak. Karşılıklı tekliflerin uç noktalarda olması halinde süreç hemen kesilip Hakem Kurulu’na havale edilecek. Oradaki 13 günlük süre kısaltılarak mayıs ayı başında zam netleşecek, 15 Mayıs’ta da zamlar ve farklar memura ödenecek.
 
 

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